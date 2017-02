18 chefs-d’œuvre d’art byzantin seront prochainement exposés à la Galerie Tretiakov de Moscou

18 chefs-d’œuvre du Xème jusqu’au XVème s., provenant des musées grecs et des collections privées, seront présentés à un exposition qui commencera le 8 février à la Galerie Tretiakov de Moscou. Les objets exposés « sont datés de la fin du Xème s. jusqu’au début du XVIème s. et donnent une idée des différentes périodes de l’art byzantin et des différents centres artistiques. L’exposition permet d’apprécier la perfection du travail des maîtres et également de comprendre les conceptions du monde spirituel au Moyen-Age, ainsi que de découvrir les nuances dans le coloris raffiné des icônes, les miniatures luxueuses des manuscrits, dans les pages desquels les artistes byzantins aspiraient à recréer la beauté du monde d’en haut », est-il dit dans le communiqué de présentation de l’exposition. Il est encore dit dans le communiqué que les objets exposés donnent la possibilité de présenter l’histoire de la culture byzantine et de tracer l’influence réciproque des traditions artistiques de l’Orient et de l’Occident chrétiens. L’objet le plus ancien de l’exposition est une croix de procession en argent de la fin du Xème siècle avec les représentations gravées du Christ, de la Mère de Dieu et des saints. L’un des objets les plus remarquables est un bas-relief représentant le saint grand-martyr Georges avec des scènes de sa vie. Il est un exemple de l’interaction des maîtres byzantins et occidentaux, qui a donné le phénomène des maîtres de l’époque des croisades du XIIIème s. « Un témoignage visible du dernier épanouissement de la culture byzantine du XIVème s. est l’icône remarquable, peinte des deux côtés de « la Mère de Dieu Odighitria, avec les douze fêtes. Le Trône préparé (pour la seconde venue du Christ », du XIVème s. Cette icône est contemporaine des œuvres de Théophane le Grec. Les deux maîtres utilisent les même procédés artistiques ; en partie, des lignes fines, les visages pénétrants de la Mère de Dieu et de l’Enfant, les énergies symbolisant la lumière divine », est-il encore souligné dans le communiqué. On pourra voir à cette exposition des icônes des XIIème au XIVème s., par exemple « la résurrection de Lazare », « St Jean Baptiste – l’Ange du désert ». Il y a aussi un encensoir avec la représentation des saints grand-martyrs Théodore et Démètre, et un voile brodé que l’on pose sur les Saints Dons. L’exposition a lieu dans le cadre de l’Année de la Grèce en Russie.

