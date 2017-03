Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe a établi la liste des initiatives prévues à l’occasion du centenaire du début des persécutions religieuses en Russie

Lors de sa séance du 9 mars 2017, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe a approuvé les propositions qui suivent, préparées par le Comité que celui-ci avait constitué le 1er février 2017, afin d’établir le programme des commémorations ecclésiales du centenaire du début des persécutions contre l’Église orthodoxe russe :

1. Célébration de la sainte Liturgie, présidée par S.S. le patriarche de Moscou et de toute la Russie le 15 mars 2017, jour de l’abdication du saint empereur martyr Nicolas II et de l’apparition de l’icône de la Mère de Dieu « Souveraine », perçue par les contemporains de l’événement comme un signe miraculeux de l’intercession de la Reine du Ciel pour la Terre russe.

2. À l’occasion de la consécration par S.S. le patriarche Cyrille, de l’église de la Résurrection du Christ érigée en mémoire des nouveaux martyrs et confesseurs de l’Église russe et située au monastère stavropégiaque Sretensky à Moscou, qui aura lieu en la fête de l’Ascension du Seigneur, le 25 mai 2017, commémoration, avec la mémoire des nouveaux martyrs et confesseurs, du dixième anniversaire du rétablissement de l’unité de l’Église orthodoxe russe [c’est-à-dire de l’Église russe hors-frontières et du Patriarcat de Moscou, ndt] et ce

3. Réalisation en 2017, dans la salle des Conciles ecclésiastiques de la cathédrale du Christ Sauveur, d’une conférence thématique scientifique, sa préparation étant confiée aux Académies ecclésiastiques de Moscou et de Saint-Pétersbourg ainsi qu’à l’Université orthodoxe Saint-Tykhon.

4. Célébration, au cours de l’année 2017, dans les diocèses de l’Église orthodoxe russe, d’offices solennels dédiés à la mémoire des nouveaux martyrs et confesseurs, accompagnés de processions, ainsi que de manifestations scientifiques et publiques.

5. Accomplissement de manifestations mémorielles non seulement en 2017, mais les années suivantes également, s’il y a des plans établis aux niveaux locaux, coïncidant en particulier avec les dates rondes du trépas des saints martyrs.

6. Réalisation par le Conseil des éditions de l’Église orthodoxe russe de la coordination des publications dédiées au centenaire du début des persécutions de l’Église orthodoxe russe.

7. Publication par les Éditions du Patriarcat de Moscou d’un album illustré évoquant l’exploit et la vénération des nouveaux martyrs et confesseurs de l’Église russe.

8. Préparation par l’entreprise artistique « Sofrino » de cinq coffrets destinés aux vénérables reliques des nouveaux martyrs et confesseurs de l’Église russe.

9. Demande aux évêques diocésains de présenter pour le 1er décembre 2017 au Comité d’organisation les informations concernant les manifestations commémoratives ayant eu lieu dans leurs diocèses, pour information de S.S. le patriarche et des membres du Saint-Synode.

