12 000 enfants ont été sauvés de l’avortement grâce au programme préventif de l’Église orthodoxe russe

Durant les cinq dernières années, grâce au programme de consultations « Sauve une vie », destiné à la prévention des avortements et mis en place par l’Église orthodoxe russe, 12.000 enfants ont été sauvés. « Grâce au programme, il a été possible, durant les cinq dernières années, de sauver de l’avortement plus de 12.000 enfants (exactement 12.162) ». C’est ce qu’a mentionné dans son rapport sur le service social de l’Église russe pour l’année 2019, le chef du Département synodal pour les œuvres caritatives, l’évêque d’Orekhovo-Zouïevo Pantéléimon. L’archipasteur a annoncé que, durant l’an passé, le programme a été élargi et comprend désormais les villes de : Iegorievsk, Kaspiisk, Tioumen, Uporovo, Nijni Tavda, Vagaï, Armizonskoïé, Iourginskoïé, Mirny, Tchita, Seïmtchan, Ola. Mgr Pantéléimon a ajouté qu’à fin 2019, les spécialistes de 98 villes de Russie et Biélorussie ont donné des consultations. Aujourd’hui plus de 160 spécialistes consultent dans leurs cabinets, les centres périnataux et hôpitaux, afin de prévenir les avortements.

Source