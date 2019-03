13 MARS

Grand Carême.

Translation des reliques de saint Nicéphore, patriarche de Constantinople (en 842); saints Africain, Publius et Térence, martyrs (IIIème s.); sainte Christine, martyre en Perse (IVème s.) saint Pient, évêque de Poitiers (vers 564) ; saint Vincent, moine à Magny (VIIème s.) ; saints néo-martyrs de Russie : Nicolas (Popov), prêtre (1919) ; Grégoire (Pospelov), prêtre (1921), Michel (Okolovitch), prêtre (1938).

TRANSLATION DES RELIQUES DE SAINT NICÉPHORE LE CONFESSEUR

Lorsque saint Méthode [14 juin] monta sur le trône épiscopal de Constantinople après la déposition du patriarche hérétique Jean (842), il s’adressa sans tarder à l’empereur Michel et à sa mère, l’impératrice régente Théodora [11 fév.], en leur disant qu’il n’était pas juste de laisser en exil le corps du saint patriarche Nicéphore qui, ayant vaillamment confessé le dogme orthodoxe sur la vénération des saintes icônes, était mort loin de son troupeau spirituel après quatorze ans d’un âpre exil. La souveraine ayant acquiescé à cette proposition, saint Méthode suivit les envoyés impériaux en compagnie d’un grand nombre de prêtres et de moines jusqu’au monastère de Saint-Théodore, où le saint avait été enseveli dix-neuf ans plus tôt. Ils trouvèrent les précieuses reliques intactes et les déposèrent sur un navire impérial, qu’ils escortèrent solennellement au chant d’hymnes spirituelles. Lorsque le navire parvint en vue du port, l’empereur et tout le Sénat vinrent à sa rencontre, tenant à la main des cierges allumés, et ils vénérèrent pieusement les saintes reliques, puis, les portant sur leurs épaules, ils les amenèrent à la Grande Église (Sainte-Sophie), où l’on célébra une veille de toute la nuit en l’honneur du patriarche. À l’issue de cette cérémonie, on transporta le corps de saint Nicéphore, avec la même pompe, jusqu’à l’église des Saints-Apôtres, pour l’y déposer en compagnie des empereurs et de ses saints prédécesseurs.

(Tiré du Synaxaire du hiéromoine Macaire de Simonos Petras)

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire, ton 4

La justice de tes œuvres a fait de toi / pour ton troupeau une règle de foi, / un modèle de douceur, / un maître de tempérance; / c’est pourquoi tu as obtenu par ton humilité l’exaltation / et par ta pauvreté la richesse. / Nicéphore, pontife sacré, / prie le Christ notre Dieu / de sauver nos âmes.

Kondakion, ton 1

Le chœur des Patriarches célèbre par des chants / et des louanges ta mémoire sacrée, / illustre Nicéphore, car il a reçu / ton âme passée de terre vers le ciel. / En ce jour la sainte Église, magnifiant le Christ, / glorifie le seul Ami des hommes, notre Roi.

Lectures de l’Ancien Testament

Isaïe II, 3-11

La loi sortira de Sion, et la parole du Seigneur, de Jérusalem. Et Il jugera entre les nations, et Il réprimandera nombre de peuples. Et de leurs glaives ils forgeront des charrues, et des faux de leurs javelots; et l’on ne tirera plus l’épée nation contre nation, et l’on n’apprendra plus à se faire la guerre. Et maintenant, venez, maison de Jacob, et marchons à la lumière du Seigneur. Car il avait abandonné Son peuple, la maison d’Israël ; parce qu’au commencement leur terre était remplie de devins et d’augures, comme celle des Philistins, et que beaucoup d’enfants leur étaient nés de femmes étrangères. Leur terre regorgeait d’argent et d’or, et leurs trésors étaient sans nombre. Et leur pays était couvert de chevaux, et l’on ne pouvait compter leurs chars. Et la terre était remplie de leurs œuvres d’abomination, faites de leurs mains, et ils adoraient des dieux façonnés de leurs doigts. Et l’homme se courbait, et le guerrier s’humiliait; non, Je ne leur pardonnerai point. Et maintenant entrez parmi les rochers, et cachez-vous dans la terre devant la crainte du Seigneur, devant Sa gloire et Sa puissance, lorsqu’Il se lèvera pour frapper la terre. Car les yeux du Seigneur sont en haut, et l’homme est en bas. Et la hauteur des hommes sera abattue, et en ce jour le Seigneur seul sera élevé en gloire.

Genèse I, 24 – 2,3

Dieu dit ensuite : Que la terre produise des âmes vivantes, selon les espèces : quadrupèdes, reptiles, bêtes fauves de la terre, par espèces. Et il en fut ainsi : Dieu créa les bêtes fauves de la terre, par espèces, les bestiaux selon leurs espèces, et tous les reptiles de la terre par espèces. Et Dieu vit que cela était bien. Alors Dieu dit : Créons l’homme à notre image et ressemblance, qu’il ait tout pouvoir sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les bestiaux, et sur toute la terre, et sur les reptiles se traînant à terre. Et Dieu créa l’homme ; il le créa à l’image de Dieu; il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit, disant : Croissez et multipliez, remplissez la terre, et dominez sur elle ; soyez maîtres des poissons de la mer, et des oiseaux du ciel, et de tous les bestiaux, et de toute la terre, et de tous les reptiles qui se traînent à terre. Voyez, dit Dieu, Je vous donne toutes les plantes à semence qui germent à la surface de la terre ; que tous les arbres qui portent des fruits à semence soient à vous, pour être votre nourriture. Que toutes les bêtes fauves de la terre, tous les oiseaux du ciel, tous les reptiles qui se traînent à terre, et ont en eux une âme vivante, aient pour nourriture toute herbe verdoyante. Et il en fut ainsi. Et Dieu regarda toutes les choses qu’Il avait créées ; et les trouva excellemment bonnes. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut un sixième jour. Le ciel et la terre furent ainsi achevés, avec toute leur parure. Dieu acheva, le sixième jour, ses œuvres, les œuvres qu’Il avait faites ; et Il se reposa le septième jour de ses travaux, de tous les travaux qu’Il avait accomplis. Et Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia, parce que ce jour-là Il s’était reposé de tous ses travaux, des travaux qu’Il avait entrepris de faire.

Proverbes II, 1-22

Mon fils, si tu reçois la parole de mon commandement, si tu la tiens cachée en toi-même, ton oreille écoutera la Sagesse, et tu inclineras ton cœur à la prudence, et tu l’appliqueras à l’enseignement de ton fils. Car si tu invoques la Sagesse, et si tu appelles à haute voix la prudence, et si tu demandes à grands cris la doctrine, et si tu la recherches comme de l’argent, et si tu la creuses comme un trésor, alors tu comprendras la crainte du Seigneur, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car c’est le Seigneur qui donne la sagesse, et de Sa face viennent l’intelligence et le savoir. Et Il thésaurise le salut pour ceux qui font le bien ; Il protège leurs voies, pour qu’ils marchent dans la justice, et Lui-même veille sur la voie de ceux qui Le révèrent. Alors tu comprendras la justice et le jugement, et tu garderas droits tes sentiers. Car si la sagesse entre dans ta pensée, et si la doctrine semble bonne à ton âme, le bon conseil te gardera, et l’intelligence sainte te conservera ; pour te délivrer de la voie mauvaise et de l’homme dont la parole est infidèle. Ô vous qui avez abandonné le droit chemin pour marcher dans la voie des ténèbres, qui vous complaisez dans le mal, et vous réjouissez de la perversité, dont les sentiers sont obliques, et les ornières tortueuses, vous chercherez à éloigner mon fils du droit chemin, et à le rendre étranger à la justice. Ô mon fils, ne te laisse pas surprendre par leur mauvais conseil ! Celle qui délaisse le compagnon de sa virginité, et qui oublie l’alliance divine, a mis sa maison près de la mort, et ses voies près de l’enfer avec les fils de la terre. Aucun de ceux qui vont avec elle ne reviendra, et ils ne reprendront pas les droits sentiers ; car ils ne se maintiendront pas dans les longues années de la vie. Et s’ils avaient marché dans les bons sentiers, ils auraient sûrement trouvé faciles les sentiers de la justice. Les débonnaires auront leur demeure sur la terre et les innocents y seront laissés. Les cœurs droits habiteront la terre, et les saints y seront établis. Les voies des impies seront effacées sur la terre, et les pervers en seront expulsés.

