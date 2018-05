1er juin

Saint Justin le Philosophe et ses compagnons : Chariton, Charité, Evelpiste, Hiérax, Péon, Valérien et Justin, martyrs à Rome (166) ; saint Reverien, évêque d’Autun (273) ; saint Caprais, abbé du monastère de Lérins (430) ; saint Clair, évêque martyr (IVème s.) ; saint Ronan, ermite en Bretagne (VIème s.) ; saint Agapet, médecin, anargyre, des Grottes de Kiev (XIème s.); saint Denis, abbé de Glouchistsa (1437 ); néomartyrs de Russie : hiéromartyr Basile (Preobrajensky), prêtre, Vera (Samsonov), martyre (1940).

SAINT JUSTIN LE PHILOSOPHE

Saint Justin naquit dans les premières années du second siècle à Flavia Néapolis (auj. Naplouse), ville fondée sur le site de la Sichem biblique après la prise de Jérusalem par les Romains. De famille païenne aisée, il reçut une éducation choisie et, nourrissant un ardent désir de la vérité, il fréquenta divers philosophes ; mais il n’en tira que déception en constatant qu’ils ne pouvaient rien lui enseigner de satisfaisant sur Dieu. Finalement, il s’attacha à un platonicien de renom qui sut donner des ailes à son esprit par la réflexion sur les « idées » et sur le monde spirituel évoqué par Platon. Après peu de temps, croyant être devenu sage et espérant voir Dieu immédiatement, comme le lui promettait le philosophe, il se retira dans un lieu voisin de la mer, solitaire et silencieux, pour s’y livrer à la méditation. Comme il se promenait sur le rivage, plongé dans ses réflexions, un vieillard à l’aspect vénérable et majestueux, à la fois doux et grave, apparut devant lui. Ils engagèrent la conversation, et Justin lui fit l’éloge de la philosophie comme étant l’œuvre la plus grande et la plus précieuse, en comparaison de laquelle toutes les autres activités humaines sont négligeables. Le vieillard lui demanda alors comment les philosophes peuvent se faire une idée juste de Dieu, alors qu’ils n’en ont pas l’expérience vécue. Comme Justin répondait que l’intellect peut voir Dieu, l’ancien répliqua qu’il ne reçoit en fait ce pouvoir que lorsqu’il est revêtu de l’Esprit Saint, après s’être préalablement purifié par la pratique de la vertu. Il réfuta aussi la doctrine platonicienne sur l’âme et la réincarnation, et lui montra qu’on ne peut raisonnablement soutenir que le monde soit éternel et incréé : seul Dieu est inengendré et incorruptible, parfaitement un et toujours égal à Lui-même. Quant à l’âme, contrairement à l’opinion de Platon, la vie ne lui appartient pas en propre ; mais c’est parce qu’elle participe à la vie, donnée par Dieu, qu’elle a la vie. Justin, exalté par ces paroles, lui demanda à quels maîtres recourir pour connaître cette vérité ignorée des sages d’antan. Le vieillard lui répondit que cette doctrine est celle de grands hommes, plus anciens que les philosophes, des hommes justes et chers à Dieu, qui parlaient par l’Esprit Saint et rendaient sur l’avenir des oracles maintenant accomplis : on les appelle les prophètes. Remplis de l’Esprit Saint, ils n’ont dit et proclamé que ce qu’ils avaient vu et entendu, et non en recourant à des démonstrations subtiles. Témoins de la vérité, ils ont glorifié le seul Dieu et Père, et ont annoncé, par leurs signes et leurs écrits, le Christ qui vient de Lui. Puis il conclut en disant : « Et toi, avant tout, prie pour que les portes de la lumière te soient ouvertes, car personne ne peut voir et comprendre Dieu, si Dieu et Son Christ ne lui donnent de comprendre. »

Dès que le vieillard se fut éloigné, un feu s’alluma dans l’âme du jeune philosophe pour ces prophètes et ces sages amis du Christ. Réfléchissant sur les paroles qu’il venait d’entendre, il réalisa que cette doctrine était la seule philosophie, vraie et profitable à l’âme, et décida de se joindre aux disciples du Christ, qu’il admirait depuis longtemps pour leur mépris des tortures et de la mort. Après son baptême, il étudia l’Écriture sainte en Palestine, puis, sans quitter le manteau et la barbe, signes distinctifs des philosophes, il alla enseigner cette « vraie philosophie » des prophètes et des apôtres en Asie Mineure. Vers 136, alors qu’une révolte juive était cruellement réprimée par les Romains en Palestine, il fit la rencontre d’un rabbin réputé, Tryphon, avec lequel il s’entretint pendant deux jours. Justin lui démontra, à l’aide de nombreuses citations des Écritures, que la Loi et tout l’Ancien Testament n’étaient qu’une préparation et une figure, unique et cohérente, du Christ, Fils de Dieu, le vrai Législateur de l’Alliance nouvelle annoncée par les prophètes, qui abroge l’ancienne. Ce sont maintenant les païens convertis qui constituent le vrai Israël spirituel et sont appelés à devenir « dieux » par la grâce du Saint-Esprit.

Continuant ses périples, Justin fit deux séjours prolongés à Rome et s’installa dans une maison, près des Thermes de Timothée, où il enseignait la doctrine de la vérité à ceux qui venaient le trouver. Pour lui, philosophe devenu chrétien, la Parole de Dieu, révélée dans l’Évangile, représente non seulement l’accomplissement des oracles des prophètes, mais elle est aussi la vérité que distinguèrent confusément les sages et les philosophes païens. Reconnaissant à la raison humaine ses droits, il soulignait ses limites et enseignait que c’est le même Verbe de Dieu qui inspira les prophètes et qui se trouve présent, en germe, dans toute connaissance humaine (spermatikos logos). « Tout ce qui est dit de Lui, chez qui que ce soit, cela nous appartient, à nous les chrétiens … Car tous les écrivains n’ont pu voir qu’obscurément la vérité, grâce à la semence du Verbe déposée en eux. Mais autre chose est de posséder une semence et une ressemblance proportionnée à ses facultés, autre chose l’objet même dont la participation et l’imitation procèdent de la grâce qui vient de lui » .

De son école philosophique devenue église, où se réunissaient les amis de la vraie sagesse, Justin luttait aussi pour la confirmation de la vraie foi vis-à-vis des hérétiques, ces loups déguisés en brebis, qui se faisant passer pour chrétiens enseignaient les doctrines les plus insensées . Mais c’est surtout comme « apologiste » du christianisme devant les autorités romaines que Justin s’est illustré. Vers l’an 155, il adressa une première Apologie à l’empereur Antonin le Pieux (138-161), dans laquelle il réfute les grossières calomnies que répandaient les païens au sujet des chrétiens. Ils ne sont, dit-il, ni athées, ni ennemis de l’État, et leur conduite morale est au-dessus de tout reproche, bien supérieure à celle des païens qui se rassasient de débauches. Et, après avoir démontré les concordances entre les intuitions des philosophes et la révélation biblique, il décrit la noblesse et la pureté des assemblées liturgiques, où la vie communautaire, centrée sur l’Eucharistie, se prolonge dans l’entraide et l’assistance aux nécessiteux. « Vous pouvez nous tuez, écrit-il, nous nuire, non ! Notre espérance n’est pas de ce temps présent, aussi nous ne craignons pas vos bourreaux. Nous ne haïssons pas nos accusateurs, mais nous avons pitié d’eux ; nous ne désirons que leur conversion ».

Quelques années plus tard (160), Marc Aurèle, ayant accédé au pouvoir, prit des mesures de répressions contre les chrétiens, sous l’influence de ses amis les philosophes. Une noble romaine, qui s’était convertie au christianisme et avait renoncé à sa vie dissolue sous l’influence d’un certain Ptolémée, tenta d’entraîner son mari, en lui rappelant les châtiments futurs qu’attendent les débauchés. Comme celui-ci refusait de se corriger, elle demanda le divorce. Furieux, son époux fit alors jeter Ptolémée en prison. Après une longue incarcération, celui-ci comparut devant le préfet Urbicus et confessa sa foi. La sentence de mort venait à peine d’être prononcée, qu’un certain Lucius protesta à haute voix contre ce jugement inique et confessa qu’il était lui aussi chrétien. Il fut arrêté, ainsi qu’un autre chrétien, et les trois innocents furent exécutés. À l’occasion de cet événement, Justin, pressentant qu’un sort semblable l’attendait, adressa une seconde Apologie à l’empereur et au Sénat, dans laquelle il répond d’abord à deux objections ironiques des païens, qui demandaient d’une part pourquoi les chrétiens ne se donnent pas eux-mêmes la mort pour aller plus vite vers leur Dieu, et qui disaient d’autre part : si ce Dieu est vraiment tout-puissant, pourquoi laisse-t-il opprimer ses adorateurs ? Justin expliqua que c’est la rage et la jalousie des démons qui est la cause des persécutions contre les chrétiens, et que s’il n’y avait chez eux ni vérité ni vertu, inexplicable serait leur constance dans les tourments. Si Dieu retarde la catastrophe qui doit bouleverser l’univers, ajoute-t-il, c’est à cause de la race des chrétiens, en qui Il voit un motif de conserver le monde. Et il conclut : « Je suis chrétien, je m’en fais gloire et, je l’avoue, tout mon désir est de me faire reconnaître comme tel ».

Justin avait trouvé un adversaire implacable en la personne du philosophe cynique Crescens, homme dépravé et ambitieux qui, constatant les succès du philosophe chrétien et craignant de perdre ses élèves, ne cessait de tramer des intrigues contre lui. C’est probablement à la suite de ses machinations que, vers 165, lors de son second séjour à Rome, Justin fut arrêté, sur l’ordre du préfet Rusticus, l’ancien précepteur de Marc Aurèle, avec six de ses disciples : Chariton, la vierge Charito, Évelpiste, Hiérax, Péon et Libérien.

Dès qu’ils comparurent au tribunal, le préfet s’adressa à Justin : — « Soumets-toi aux dieux et obéis aux empereurs. » — « Personne ne peut être blâmé ou condamné pour avoir obéi aux commandements de notre Seigneur Jésus-Christ », répliqua le Philosophe. Comme Rusticus lui demandait à quelle science il se consacrait, il répondit : « J’ai successivement étudié toutes les sciences. J’ai fini par m’attacher à la doctrine vraie des chrétiens, bien qu’elle déplaise à ceux que l’erreur égare. » Puis il expliqua qu’il n’enseignait rien de lui-même, mais seulement ce que les prophètes inspirés ont annoncé, et qu’il dispensait cette doctrine, librement, à quiconque venait le trouver dans sa demeure. Ses compagnons ayant confessé, chacun à son tour, qu’ils étaient chrétiens, le préfet, se tournant vers Justin, lui demanda s’il espérait gagner le ciel par les supplices qu’il allait lui infliger. Le Philosophe rétorqua: « J’espère recevoir la récompense destinée à ceux qui gardent les commandements du Christ, si je souffre les supplices que tu m’annonces. Tel est notre plus vif désir : souffrir à cause de notre Seigneur Jésus-Christ et être sauvés, ainsi nous nous présenterons assurés et tranquilles au redoutable tribunal de notre Dieu et Sauveur, devant lequel le monde entier doit comparaître. » Les autres martyrs s’écrièrent : « Fais ce que tu veux. Nous sommes chrétiens et nous ne sacrifions pas aux idoles ! » Ils entendirent la sentence de mort en rendant gloire à Dieu puis, après avoir été flagellés, ils consommèrent leur martyre en étant décapités. Quelques fidèles enlevèrent secrètement leurs corps et les ensevelirent en un lieu convenable.

(Tiré du Synaxaire du hiéromoine Macaire de Simonos Petras)

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire de la Pentecôte, ton 8

Béni es-Tu Christ notre Dieu, qui a rendu très-sages les pêcheurs, leur envoyant le Saint-Esprit, et qui par eux, a pris au filet l’univers, Ami des hommes, gloire à Toi !

Tropaire de saint Justin et des autres martyrs, ton 4

Tes Martyrs, Seigneur, pour le combat qu'ils ont mené * ont reçu de toi, notre Dieu, la couronne d'immortalité; * animés de ta force, ils ont terrassé les tyrans * et réduit à l'impuissance l'audace des démons; * par leurs prières sauve nos âmes, ô Christ notre Dieu.

Tropaire de saint Justin de Tchélié, ton 8

La suavité de l’Orthodoxie et le nectar de la sagesse, ô vénérable Père, tu les déversas dans les cœurs des fidèles, telle une richesse inestimable ; par ta vie et ton enseignement, tu te montras comme un livre vivant de l’Esprit, ô Justin le sage en Dieu, prie sans cesse le Verbe divin, afin qu’Il déifie ceux qui t’honorent.

Kondakion de saint Justin, ton 2

Le héraut véritable de la piété, * l'orateur illustre des mystères divins, * Justin le philosophe, acclamons-le * avec des éloges, car il a, * par la force de la sagesse et de la grâce, rendu plus clair * l'exposé de notre foi; * et pour tous il implore la divine rémission.

Kondakion de saint Justin de Tchélié, ton 8

Par les vertus, divino-humainement tu ornas ta vie, tu eus le Dieu-homme pour mesure de tout et tu atteignis par Lui les sommets de la théologie ; te tenant maintenant auprès de Lui pour toute l’éternité, donne-nous la Grâce par tes saintes prières, nous qui t’acclamons ainsi avec foi : réjouis-toi Père sage en Dieu !

Kondakion de la Pentecôte, ton 8

Lorsque Tu descendis en confondant les langues, ô Très-Haut, Tu divisas les peuples, lorsque Tu distribuas les langues de feu, Tu appelas tous les hommes à l’unité, et tous d’une seule voix, nous glorifions le Très-Saint Esprit !

ÉPÎTRE DU JOUR

Rom. II, 14-29

Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes ; ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifies de Dieu, qui connais sa volonté, qui apprécies la différence des choses, étant instruit par la loi ; toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité ; toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même ! Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes ! Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère ! Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges ! Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi ! Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile, si tu mets en pratique la loi ; mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors ; et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement ; et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu.

ÉVANGILE DU JOUR

Matth. V, 33-41

Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu; ni par la terre, parce que c'est son marchepied; ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non; ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit: œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui.