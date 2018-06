Le 24 juin 1992, après l’avènement de la démocratie en Albanie, Mgr Anastase était élu archevêque de Tirana et primat de l’Église orthodoxe locale par le Patriarcat œcuménique. Un tel choix marquait la renaissance de l’Église orthodoxe autocéphale d’Albanie qui avait était complètement détruite par le régime communiste. Cet événement a révélé que l’Église d’Albanie était encore vivante et pleine de vie et pouvait continuer son œuvre spirituelle à l’aide de Dieu pour le bien de la société albanaise entière. L’archevêque Anastase est arrivé en Albanie en juillet 1991 en tant qu’exarque patriarcal et a pu constater les ruines que le régime athée avait laissées derrière lui. Rapidement, l’archevêque qui était très respecté dans toutes les autres Églises orthodoxes, devint une personnalité aimée dans l’Église d’Albanie. Cette Église avait beaucoup souffert sous le joug ottoman. Après l’indépendance, elle ne s’était développée normalement que pendant deux ans depuis la déclaration de son autocéphalie (1937), car l’invasion fasciste et les persécutions communistes s’en suivirent. Ainsi, les débuts de la démocratie ont trouvé l’Église orthodoxe d’Albanie complètement détruite, avec aucun évêque, et seulement quinze clercs âgés. Il était difficile d’envisager l’avenir de façon optimiste. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, qui a envoyé l’archevêque Anastase grâce auquel s’est accompli le miracle de l’Église orthodoxe en Albanie. Le cas de ce pays est unique dans l’histoire du monde : c’était la première fois qu’une Église était restée sans hiérarchie. Aussi, afin de résoudre ce problème, il fallait une personne qui soit capable de reconstruire l’Église en ruines et d’être accepté par la communauté orthodoxe et les autorités de l’État et en même temps faire que l’autocéphalie soit préservée. L’archevêque Anastase était la bonne personne dans de telles circonstances. Dès son arrivée, il a déployé des efforts exceptionnels pour éduquer le clergé orthodoxe dans le pays. À cette fin a d’abord été loué un local près du rivage de Durrës, puis a été construite l’Académie théologique Saint-Blaise grâce aux fonds que l’archevêque avait collectés. Le processus de renaissance nécessitait la mise en place d’une hiérarchie ecclésiastique, et la formation des candidats à la prêtrise. En outre, l’Église avait besoin de clercs et de théologiens, mais aussi de soutien financier du fait que les propriétés ecclésiastiques n’avaient pas été restituées. Les années suivantes, plus de 150 prêtres autochtones ont commencé à exercer leur ministère, des centaines de bâtiments, de centre administratifs et d’églises ont été construits ou restaurés, un système d’assistance sociale et d’éducation qui n’avait jamais existé a été mis en place. Tout ce travail a reçu la reconnaissance et la gratitude non seulement des fidèles orthodoxes, mais aussi de toute la société albanaise. Le président Ilir Meta, lors de la remise de la citoyenneté albanaise à l’archevêque Anastase, à écrit à celui-ci : « Pendant les 25 ans de votre ministère en tant qu’archevêque de Tirana, Durrës et de toute l’Albanie, vous avez prouvé que vous étiez guidé par la foi en Dieu, l’amour, la paix, l’espoir et les enseignements de Dieu en accomplissant votre œuvre sacrée et en contribuant avec dévouement à la renaissance canonique et spirituelle complètes de l’Église orthodoxe autocéphale d’Albanie, lors du processus de sa restauration et de reconstruction ; vous avez contribué à la floraison de la foi orthodoxe, à la prospérité et la préservation des traditions de la foi orthodoxe en Albanie et vous avez travaillé dans les domaines de l’éducation, de la santé, du social, du développement rural, de la culture et de l’environnement en Albanie (…)».

Source (de la photographie) : Église orthodoxe d'Albanie