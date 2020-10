27 octobre

Saint Nestor, compagnon de saint Démètre, martyr à Thessalonique (vers 306) ; saintes Capitoline et Erothéide, martyres en Cappadoce (304) ; saint Marc et ses compagnons, martyrs à Rome (269) ; saint Namace, évêque de Clermont (462) ; saint Didier, évêque d’Auxerre (621) ; saint Nestor le Chroniqueur des Grottes de Kiev (1114) ; saint Dimitri le Nouveau de Basarabovo (XIIIème s.) ; saints néo-martyrs de Russie : Serge (Tchernoukhine) (1942).

SAINTE MARTYRE CAPITOLINE

Sainte Capitoline était originaire d’une noble et riche famille de Césarée en Cappadoce, dont était également issu saint Firmilien. Éprise d’un amour ardent pour le Christ et méprisant tous les biens de cette terre, elle distribua ses richesses aux pauvres, affranchit ses esclaves et ne craignit pas de se présenter bravement devant le gouverneur Zilikinthos qui, sur l’ordre de l’empereur Dioclétien (303), pourchassait les chrétiens. Comme le magistrat voulait épargner l’outrage des tortures publiques à une si noble femme, celle-ci lui répondit qu’il n’y avait pas d’honneur plus grand pour sa famille que d’avoir produit des martyrs, des prédicateurs de la foi et des maîtres de la divine sagesse, tel Firmilien. On l’enferma alors dans un cachot où, le lendemain, on lui trancha la tête. La fidèle servante de Capitoline, Érothéïs, voyant comment sa maîtresse était traitée, se précipita sur le gouverneur et le frappa au visage. Aussitôt appréhendée, elle fut violemment fustigée, mais, par la grâce du Christ, elle resta indemne. Finalement, elle reçut la couronne de la victoire en ayant la tête tranchée.

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire du saint martyr Nestor, ton 4

Ton Martyr, Seigneur, pour le combat qu’il a mené * a reçu de toi, notre Dieu, la couronne d’immortalité; * animé de ta force, il a terrassé les tyrans * et réduit à l’impuissance l’audace des démons; * par ses prières sauve nos âmes, ô Christ notre Dieu.

Kondakion du saint martyr Nestor, ton 2

Ayant mené le bon combat, tu as acquis * désormais la gloire immortelle, * toi qui devins un excellent soldat du Seigneur * par les prières du martyr Démètre; * avec lui, sage Nestor, à présent * ne cesse pas d’intercéder pour nous tous.

(Tiré du Synaxaire du hiéromoine Macaire de Simonos Petras)

ÉPITRE DU JOUR

Col I, 1-2,7-11

Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses ; que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père ! D’après les instructions que vous avez reçues d’Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l’Esprit vous anime. C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients.

ÉVANGILE DU JOUR

Lc VIII, 1-3

Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec de lui et quelques femmes qui avaient été guéries d’esprits malins et de maladies : Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d’Hérode, Susanne, et plusieurs autres, qui l’assistaient de leurs biens.