2e conférence européenne de chant liturgique orthodoxe : « Le chant d’Église dans des conditions de crise »

Nous vous invitons à participer à la deuxième conférence européenne sur la musique liturgique orthodoxe, qui se tiendra du 28 au 30 janvier 2021 en ligne. La conférence comprendra des cours donnés par des spécialistes internationaux de renom dans le domaine du chant choral et de la musique d’église, des ateliers et des discussions de groupe. L’accent sera mis cette fois sur les difficultés du chant d’église lors de diverses crises historiques, reflétant la situation actuelle dans les paroisses et la manière dont elle pourrait être surmontée. Une traduction simultanée en français sera disponible (Informations: m.malinine@gmail.com). Lors de la conférence seront présentés :

– Les cours donnés par des spécialistes internationaux de renom dans le domaine du chant choral et de la musique d’église ;

– Les ateliers aideront les participants à élever leur propre niveau de compétences et à clarifier leurs préoccupations;

– Les tables rondes donneront l’occasion aux participants à la conférence de se joindre aux discussions sur les questions les plus urgentes auxquelles sont confrontés les chœurs aujourd’hui.

Pour télécharger le programme complet, cliquez ICI !

La conférence est ouverte à tous les chefs de chœur d’église, les chanteurs, les lecteurs et toutes les autres personnes intéressées par la musique chorale orthodoxe russe. Pour les participants francophones une traduction simultanée en français sera organisée.

L’inscription pour la participation à la conférence est ouverte jusqu’au 24 janvier 2021. Le prix de la participation varie de 39 à 79 euros, selon le nombre de jours que vous avez choisi (de 1 à 3). Les activités en ligne auront lieu les 28 et 29 janvier de 14h00 à 21h30 et le 30 janvier de 9h00 à 15h00 (heure de Paris).

Pour s’inscrire, il est nécessaire de remplir le formulaire sur le site du comité !

Toutes les demandes de renseignements doivent être adressées à: contact@aecmc.org !

La conférence se tient sous l’égide de la commission de musique liturgique auprès du Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe hors frontière.

Avec la bénédiction de son éminence le métropolite de Berlin et d’Allemagne, Marc, et de son excellence l’évêque de Londres et d’Europe occidentale, Irénée.