31 mars

Grand Carême. Résurrection de Lazare. Dispense d’huile et de vin. Saint Hypace, évêque de Gangres, martyr (vers 326) ; saint Apolonios d’Égypte (IVème s.) ; saint Hypace, moine médecin des Grottes de Kiev (XIVème s.) ; saint Jonas, métropolite de Moscou (1461) ; saint Innocent (Veniaminov), métropolite de Moscou, apôtre de l'Amérique du Nord et de la Sibérie (1879) ; saint hiéromartyr Jean (Blioumovitch), prêtre (1938).

HOMÉLIE DE ST JEAN CHRYSOSTOME SUR LA RÉSURRECTION DE LAZARE

Ce n'est donc pas par ignorance que le Sauveur demande : Où l'avez-vous placé? Et que le Père dit à Adam : Où es-tu ? Et à Caïn : Où est ton frère Abel ? Ou bien : Je descendrai et je verrai si leurs œuvres répondent au cri qui est venu jusqu'à moi. Il nous est facile maintenant de répondre à ceux qui prétendent que Jésus-Christ pria par faiblesse avant de ressusciter Lazare. Suivez avec la plus grande attention. Lazare est mort; Jésus n'était pas là, il était en Galilée. Il dit à ses disciples : Notre ami Lazare dort. (Jean, II, 11.) Ceux-ci, croyant qu'il parlait d'un sommeil ordinaire, répondirent : Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus leur dit ouvertement : Lazare est mort. Le Sauveur vient ensuite à Jérusalem, où était Lazare. La sœur de Lazare court à sa rencontre et lui dit: Si Tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. — Si Tu avais été ici. Tu es faible, ô femme ! Elle ne sait pas que Jésus-Christ absent de corps est présent par la puissance de la divinité; elle mesure le pouvoir du divin Maître à la présence matérielle. Marthe lui dit : Seigneur, si Tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort; et maintenant je sais que tout ce que Tu demanderas à Dieu, il Te l'accordera. C'est donc pour répondre au désir de Marthe que le Sauveur prie. Dieu n'a pas besoin de prières pour ressusciter un mort. N'a-t-Il pas opéré d'autres résurrections? Quand Il rencontra à la porte de la ville un mort qu'on portait en terre, il ne fit que toucher le cercueil et le mort se leva. (Luc, VII, 14.) Eut-Il besoin de prière pour le ressusciter? Dans une autre circonstance, Il ne dit qu'un mot à la jeune fille : Talitha, koumi (Marc, V, 41), et Il la rendit vivante à ses parents. A-t-Il eu besoin de prier? Pourquoi parler du Maître? Les disciples d'un mot ressuscitent les morts. Une parole de Pierre n'a-t-elle pas rendu Tabitha à la vie? Les vêtements de saint Paul n'ont-ils pas opéré de nombreux prodiges? Voici quelque chose de plus admirable encore. L'ombre des apôtres ressuscite les morts. On apportait les malades dans des lits, afin que l'ombre de Pierre couvrît quelqu'un d'eux, et aussitôt ils étaient guéris. (Act. V, 15.) Quoi donc ? L'ombre des disciples ressuscite les morts, et le Maître, pour ressusciter Lazare; aurait besoin de prier? Le Sauveur prie à cause de la faiblesse de Marthe. Elle lui dit : Seigneur, si Tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort; maintenant je sais que tout ce que Tu demanderas à Dieu, il Te le donnera. Vous voulez une prière, voici une prière… La résurrection de Lazare ne fut pas l'œuvre de la prière; pour vous en convaincre, écoutez cette prière : Je Te rends grâces de ce que Tu m'as exaucé. (Jean, XI, 41.) Quoi donc? Est-ce là une prière, une supplication ? Je Te rends grâces de ce que Tu m'as exaucé. Pour moi, je sais bien que Tu m'exauces toujours. Si Tu sais, Seigneur, que Tu es toujours exaucé par le Père, pourquoi L'importuner au sujet de choses que Tu connais? Je sais bien, dit-Il, que mon Père m'exauce toujours, mais je dis cela pour le peuple qui m'environne, afin que tous sachent que Tu m'as envoyé. Prie-t-Il pour le mort? Fait-Il des supplications pour ressusciter Lazare? Dit-Il : Mon Père, commande au mort d'obéir; mon Père, ordonne au tombeau de rendre le mort, de ne pas se fermer plus longtemps sur lui? Mais je dis cela pour le peuple qui m'environne, afin que tous sachent que vous Tu m’as envoyé. Ce qui se passe est moins un miracle qu'une instruction pour les spectateurs. La prière n'est donc pas pour le mort, mais pour les Juifs incrédules, afin qu'ils sachent que Tu m’as envoyé. Comment reconnaître cette mission? Suivez, je vous en prie, avec la plus grande attention. De ma propre autorité, semble-t-Il dire, j'appelle le mort; de ma propre puissance je commande à la mort; au Père, je dis : Mon Père; j'évoque Lazare du tombeau. Si le Père n'est pas mon père, que ce prodige n'ait pas lieu; s'Il l'est, au contraire, que le mort obéisse pour l'instruction de ceux qui m'entourent. Pourquoi Jésus-Christ dit-Il : Lazare, viens dehors ? Il a prié, et le mort n'est pas ressuscité; Il dit : Lazare, viens dehors ! Et le mort se lève. O tyrannie de la mort ! O tyrannie sous laquelle gémissait cette âme ! O enfer! Il prie, et tu ne rends pas le mort ! Non, répond-il. — Pourquoi? — Je n'avais pas reçu d'ordre. Je suis établi gardien, et je ne laisse sortir que sur un ordre formel. La prière ne s'adressait pas à moi; c'était pour les Juifs incrédules. Et à moins d'un ordre précis, je ne délivre personne. Pour délivrer l'âme j'attends la parole: Lazare, viens dehors ! Le mort entend l'ordre du Maître, et aussitôt se brisent les chaînes du trépas. Que les hérétiques soient confondus et qu'ils disparaissent de la surface de la terre. Car vous le voyez par le texte même; le Christ prie non pour ressusciter Lazare, mais pour condescendre à la faiblesse des assistants incrédules. Lazare, viens dehors ! Pourquoi appelle-t-Il le mort par son nom? Pourquoi ? Parce qu'en s'adressant aux morts en général, Il aurait ressuscité tous ceux qui étaient dans les tombeaux. Voilà pourquoi Il dit : Lazare, venez dehors ! Je t’appelle seul devant le peuple, pour montrer par cet acte particulier les prodiges de l'avenir: j'ai ressuscité un mort, je ressusciterai la terre entière : Car je suis la résurrection et la vie. Lazare, viens dehors ! Et le mort sortit enveloppé de bandelettes. O merveille étonnante ! Celui qui a arraché l'âme des liens de la mort, qui a brisé les portes de l'enfer, qui a broyé les portes d'airain et les verrous de fer, qui a délivré l'âme des chaînes de la mort, celui-là n'a pu déchirer les bandelettes du mort ! Si, Il le pouvait. Mais Il ordonne aux Juifs d'ôter ces liens qu'ils avaient attachés eux-mêmes en ensevelissant le mort. De la sorte, ils devaient reconnaître leurs propres liens, et se convaincre par leur expérience que c'était ce Lazare enseveli par eux, que Jésus-Christ était le Messie envoyé dans le monde par la bonté du Père, et qu'il avait pouvoir sur la vie et sur la mort. A lui, avec le Père et le Saint-Esprit, soient la gloire et la royauté, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire de la Résurrection de Lazare, ton 1

Affirmant la Résurrection universelle, avant ta Passion, ô Christ Dieu, Tu ressuscites Lazare des morts. Et nous, comme les adolescents, portant les symboles de la victoire, nous T'acclamons, ô Vainqueur de la mort: Hosanna au plus haut des cieux, béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur!

Autre tropaire de la Résurrection de Lazare, ton 4

Enseveli avec Toi par le baptême, ô Christ notre Dieu, nous sommes devenus dignes de la vie éternelle par ta Résurrection. Et nous Te chantons en criant: Hosanna au plus haut des cieux, béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur!

ondakion de la Résurrection de Lazare, ton 6

Toi qui, au ciel, sièges sur un trône et qui, sur la terre, montes un ânon, ô Christ Dieu, agrée la louange des anges et celle des enfants qui Te crient: Tu es béni, Toi qui viens tirer Adam du tombeau!

ÉPITRE DU JOUR

Hébr. XII, 28- XIII, 8

Frères, puisque nous recevons en héritage un royaume inébranlable, conservons cette grâce et par elle rendons à Dieu un culte agréable, avec crainte et respect, car « notre Dieu est un feu dévorant ». Persévérez dans l'amour fraternel, et n'oubliez pas l'hospitalité : c'est par elle que certains, à leur insu, ont hébergé des anges. Souvenez-vous des captifs, comme si vous étiez enchaînés avec eux, et de ceux que l'on maltraite, en pensant que vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous et que sans souillure demeure le lit nuptial, car Dieu jugera fornicateurs et adultères. Chassez l'avarice de votre vie et contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit : « Je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai » ; de sorte que nous puissions dire avec confiance : « Le Seigneur est mon secours, je ne craindrai pas ce qu'un homme peut me faire. » Souvenez-vous de vos chefs, qui vous ont fait entendre la parole de Dieu ; et, considérant l'issue de leur carrière, imitez leur foi. Jésus Christ est le même hier et aujourd'hui, il le sera à jamais.

ÉVANGILE DU JOUR

Jn XI, 1-45

Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à la mort; mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples: Retournons en Judée. Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée! Jésus répondit: N'y a-t-il pas douze heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde; mais, si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort; mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Et, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: Allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie, pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit: Le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant: Elle va au sépulcre, pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému. Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit: Otez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit: Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours; mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui.

SAINT HYPACE, ÉVÊQUE DE GANGRES

Saint Hypace était évêque de Gangres (auj. Çankiri), important évêché de Paphlagonie, au nord de l’Asie Mineure, au temps de saint Constantin le Grand. Il prit part au Concile de Nicée (325) et ramena par la suite nombre d’hérétiques à la vraie foi par son enseignement et ses écrits inspirés. Il éleva dans tout son diocèse des églises, dans lesquelles il plaçait des prêtres formés par lui, et fit construire des hospices et autres établissements de bienfaisance dans sa cité. Lorsqu’il voyageait pour ses tournées pastorales, il se déplaçait monté sur un âne, à l’imitation du Christ, accompagné seulement de deux moines. Son mode de vie était tout semblable à celui de saint Jean-Baptiste et, malgré ses responsabilités de pasteur, il vivait dans l’hésychia, comme un moine, et aimait à se retirer dans quelque grotte pour y prier ou y méditer l’Écriture sainte. C’est de ces méditations dans la solitude qu’il tirait la substance de ses écrits, en particulier un commentaire des Proverbes de Salomon, adressé à l’une de ses nobles disciples, Gaïenne, qu’il parvint ainsi à incliner à la générosité. Après la lecture du livre, celle-ci subit une telle transformation qu’elle distribua tous ses biens en faveur des œuvres de l’Église.

En pasteur accompli, Hypace se souciait non seulement de l’édification des âmes, mais il venait aussi en aide à ses ouailles dans leurs difficultés matérielles, grâce à la puissance de Dieu qui habitait en lui. C’est ainsi qu’il délivra la contrée des taupes qui ravageaient les récoltes. Sa renommée de thaumaturge étant parvenue jusqu’à l’empereur Constance (352-360), celui-ci fit convoquer Hypace à Constantinople et lui demanda de le débarrasser d’un dragon redoutable qui s’était installé devant la porte du trésor impérial et en interdisait l’entrée. Dès que l’évêque se présenta devant le monstre, il lui enfonça dans la gueule son bâton surmonté d’une croix et, invoquant le Nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il le traîna jusqu’au forum et le jeta sur le bûcher qu’il y avait fait préparer. En signe de reconnaissance, Constance fit graver l’image du saint sur la porte du trésor et exempta Gangres des impôts annuels qui écrasaient les pauvres (le xylelaion) ; mais il n’en abandonna pas pour autant ses sympathies pour l’hérésie arienne.

Sur le chemin du retour, Hypace fut pris dans une embuscade préparée, dans le défilé de Luziana, par des schismatiques novatiens qui lui portaient une haine implacable. Ils tombèrent sur lui et le frappèrent à coups de pierres, de bâtons et d’épées. Laissé à demi-mort le saint trouva assez de force pour prononcer les paroles du premier martyr : « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ! » (Act 7, 60). Une femme se rua alors sur lui et, d’un coup de pierre, elle le frappa mortellement à la tempe. De peur qu’on ne les prît, les criminels cachèrent le corps dans un tas de paille et s’enfuirent. Quelque temps plus tard, le propriétaire du champ étant venu prendre de la paille pour ses animaux, eut la surprise de voir, accompagnée de mélodies angéliques, une lumière surnaturelle recouvrir l’endroit où se trouvait le corps. Les habitants de Gangres prévenus, vinrent procéder en grande pompe au transfert de cette sainte dépouille et, aussitôt après, la meurtrière, qui avait été possédée du démon à la suite de son forfait, fut guérie. Le tombeau de saint Hypace resta dans la suite des temps une source de miracles.

Tropaire de St Hypace, évêque de Gangres, ton 4

Des Apôtres ayant partagé le genre de vie / et sur leur trône devenu leur successeur, / tu as trouvé dans la pratique des vertus / la voie qui mène à la divine contemplation; / c'est pourquoi, dispensant la parole de vérité, / tu luttas jusqu'au sang pour la défense de la foi; / Hypace, pontife et martyr, / intercède auprès du Christ notre Dieu, / pour qu'il sauve nos âmes.

LECTURE DES PROVERBES (X, 1-22)

Le fils sage réjouit son père ; le fils insensé est le chagrin de sa mère. Les trésors ne serviront de rien aux pervers ;

mais l’équité délivrera de la mort.

Le Seigneur ne laissera pas mourir de faim l’âme du juste ; mais Il détruira la vie des impies. L’indigence abaisse l’homme ; mais des mains fortes enrichissent. Le fils bien enseigné sera sage,

et il se fera servir par l’insensé.

Le fils prudent n’a point à souffrir de la grande chaleur ;

mais le fils pervers est un épi consumé par le vent pendant la moisson. La bénédiction du Seigneur est sur la tête du juste ;

mais des deuils imprévus couvrent la tête des impies.

La mémoire des justes a la louange pour elle ;

mais le nom des impies s’éteint.

Le sage recueille les commandements en son cœur ;

mais l’homme aux lèvres indiscrètes prend des détours et trébuche. Celui qui marche en sa simplicité, marche avec confiance ;

celui qui se détourne dans ses voies sera découvert.

Celui qui approuve d’un regard rusé

prépare toute sorte de chagrins aux hommes ;

mais celui qui réprimande avec franchise est un pacificateur.

Il y a une source de vie dans la main du juste ;

mais la perdition est cachée dans la bouche des impies.

La haine suscite la discorde ;

l’amitié protège tous ceux qui n’aiment point les querelles.

Celui dont les lèvres professent la sagesse

frappe d’une verge l’homme privé de sens.

Les sages cachent leur science ;

mais la bouche du téméraire le conduit à la confusion.

La fortune des riches est leur forteresse,

et la pauvreté est pour les impies le brisement du cœur.

Les œuvres des justes donnent la vie ;

mais les fruits des impies sont autant de péchés.

L’instruction garde droites les voies de la vie;

mais l’instruction superficielle égare.

Les lèvres justes couvrent la haine ;

mais ceux qui se répandent en injures sont des plus insensés.

Par la multitude des paroles, tu n’éviteras pas le péché1 ;

par la discrétion des lèvres, tu seras sage.

La langue du juste est de l’argent pur ;

mais le cœur de l’impie est sans valeur.

Les lèvres des justes savent des vérités sublimes ;

les insensés meurent dans l’indigence.

La bénédiction du Seigneur est sur la tête du juste ;

elle l’enrichit, et il ne s’y joindra aucune tristesse de cœur.