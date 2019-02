Un baptême de masse a eu lieu en l’église Saint-Georges dans la ville de Kimamba, en Tanzanie, qui a été érigée par les Grecs en 1952 et qui a été restaurée après le grand séisme de 2008. 520 autochtones en tout ont reçu le baptême et sont ainsi devenus membres de l’Église. Ils se sont approchés, après une catéchèse systématique, une piété exemplaire et aussi une grande joie, du baptême, puis de la Sainte Communion et enfin, le jour suivant, ils se sont mariés à l’Église. Le même jour, le métropolite d’Irinoupolis (Dar es Salaam) Dimitri a procédé à l’ordination de cinq jeunes lecteurs qui desserviront les cinq nouvelles paroisses qui ont été établies en 2018 autour de la région du centre missionnaire de la ville de Morogoro, à 250 km de la capitale, en Tanzanie orientale. Le métropolite a également remercié les 14 Grecs qui vivent dans la région, qui étaient tous présents à la cérémonie et qui aident l’œuvre missionnaire du diocèse métropolitain.

