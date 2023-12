La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

La mémoire de saint Éleuthère a été célébrée à Vlorë, en Albanie, le vendredi 15 décembre 2023 sous la présidence du métropolite Nicolas d’Apollonia et de Fier. Le métropolite Nicolas a célébré les Matines et a présidé la divine Liturgie en l’église des deux saints Théodore, assisté par les prêtres des métropoles d’Apollonia et de Fieri, Berat et Elbasan. On peut visionner ci-dessous ci les Matines suivies de la sainte