16 août (ancien calendrier) / 29 août (nouveau)

Après-Fête de la Dormition de la Très-Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge ; Marie. Translation d’Édesse à Constantinople du saint Mandylion (icône de la sainte Face) (en 944) ; saint Diomède, médecin, martyr à Nicomédie (298) ; saint Chérémon, ascète au désert de Scété (IVème s.) saint Théodore, évêque de Sion dans le Valais (IVème s.) ; saint Éleuthère, évêque d’Auxerre (vers 561) ; saint Arey, évêque de Nevers (VIème s.) ; saint Armel, moine, fondateur de deux abbayes en Bretagne (570) ; saint Frambaud, ermite dans le Maine (VIème s.) ; saint Christophe Gourieli, martyrisé à Damas (XVème s.) ; néomartyr Nicodème, moine des Météores (1551) ; saint Gérasime, thaumaturge de Céphalonie (1579) ; néomartyr Stamatios de Volos (1680) ; néomartyr Apostolos (1686) ; saint Constantin, prince de Valachie, ses enfants : saints Constantin, Étienne, Radu, Matthieu, et son serviteur saint Janache, martyrs (1714) ; nouveaux martyrs de Russie : Alexandre Sokolov, prêtre, Anna Ejov, moniale, martyr Jacques Gortinsky (1937).

TRANSLATION D’ÉDESSE À CONSTANTINOPLE DU SAINT MANDYLION [1]

Au temps de la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi d’Édesse, Abgar , qui souffrait gravement de lèpre et d’inflammation des articulations, entendit parler des guérisons innombrables que Jésus accomplissait. Comme il ne pouvait se déplacer, ni même se montrer à ses sujets, il envoya à Jérusalem son archiviste, Ananie, muni d’une lettre adressée à Jésus, dans laquelle le souverain demandait au Sauveur de venir jusqu’à lui pour le guérir, et il lui proposait de s’installer à Édesse pour échapper aux machinations des Juifs. Il chargea en outre Ananie, qui était un peintre habile, de faire le portrait de celui dont on disait qu’il était Fils de Dieu. Arrivé à destination, Ananie remit la lettre au Seigneur qui se trouvait entouré d’une grande foule et, montant sur une pierre d’où il pouvait mieux le voir, il s’efforça de faire une esquisse. Mais il lui fut impossible de fixer les traits du Sauveur, car son visage semblait changer sans cesse d’aspect, sous l’effet de la grâce indicible qui s’en dégageait. Le Christ, qui sonde les cœurs et les pensées des hommes, devina le dessein d’Ananie et, voulant montrer qu’on ne peut séparer son humanité de sa divinité, Il donna satisfaction à son pieux désir en accomplissant un grand miracle. Il se fit apporter une petite bassine, s’y lava le visage et l’essuya avec un linge plié en quatre. Aussitôt ses traits se trouvèrent imprimés de manière indélébile sur ce Mandylion, sans le secours d’une main humaine. Il le remit alors à Ananie avec une lettre destinée à Abgar, dans laquelle Il expliquait qu’il lui fallait accomplir à Jérusalem le dessein éternel de Dieu pour le salut des hommes. Mais Il lui promettait qu’une fois sa mission terminée, quand Il serait remonté au ciel, Il lui enverrait un de ses disciples, pour lui procurer le salut de l’âme et du corps. Le roi Abgar reçut Ananie avec grande joie et se prosterna devant l’image de la sainte Face avec foi et amour, de sorte qu’il se trouva presque complètement guéri de sa lèpre, à l’exception d’une plaie qui lui restait au front. Après l’Ascension de notre Seigneur et la Pentecôte, le saint Apôtre Thaddée [21 août] fut envoyé à Édesse où, proclamant la Bonne Nouvelle, il baptisa le roi et une grande partie de la population . En sortant de la fontaine baptismale, Abgar se trouva complètement guéri et rendit grâces à Dieu. Par la suite, il montra une si grande dévotion à l’Icône « Non Faite de main d’homme » (acheiropoiitos) qu’il la fit placer dans une niche, où se trouvait préalablement une idole, au-dessus de la porte principale de la ville, avec l’inscription : « Christ Dieu, quiconque espère en toi ne connaîtra jamais le malheur. » Et tous ceux qui entraient dans la ville devaient la vénérer. Il en fut ainsi pendant tout le règne d’Abgar et de son fils. Mais lorsque son petit-fils s’assit sur le trône, il entreprit de faire retourner son peuple au paganisme et forma le projet de détruire l’Icône. Averti de ce dessein par une vision, l’évêque d’Édesse fit boucher la niche où se trouvait l’Image, après avoir placé devant elle une lampe allumée. De nombreuses années passèrent et, bien que le royaume fût redevenu chrétien, on oublia néanmoins l’existence de l’Icône. Lorsque le roi des Perses Chosroès assiégea la ville (en 544) , jetant tous ses habitants dans une grande angoisse, l’évêque d’alors, Eulalios, eut une vision lui révélant l’endroit où se trouvait l’Icône du Sauveur, par la protection de laquelle ils pourraient vaincre. L’évêque fit dégager la cavité, et quelle ne fut pas sa surprise en découvrant non seulement l’icône intacte, mais en constatant aussi qu’après tant d’années, la veilleuse se trouvait encore allumée. De plus, sur la brique qui bouchait la cavité, il trouva imprimée la réplique exacte de l’image de la Sainte Face . Les habitants rassemblés en hâte formèrent une longue procession, portant les deux saints trophées dans un grand tumulte, qui jeta l’effroi dans les rangs des assiégeants. Et quand l’évêque les aspergea avec l’huile de la veilleuse, elle se transforma en un feu ardent qui leur fit prendre la fuite. Tombée quelques années après aux mains des Perses, puis reprise par l’empereur Héraclius (628), la ville d’Édesse fut bientôt conquise par les Arabes. L’armée chrétienne l’ayant reprise, l’empereur Romain Lécapène s’empressa de faire transférer à Constantinople le saint Mandylion et les lettres d’Abgar (15 août 944). Accueillie par une foule immense, la sainte Image, prototype de toutes les icônes chrétiennes , fut d’abord déposée dans l’église des Blachernes, puis, le lendemain, à Sainte-Sophie, et de là dans l’église de la Mère de Dieu du Phare, dans l’enceinte du palais, pour la protection de la Reine des villes et de tout le peuple .

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire de la Dormition, ton 1

Dans l’enfantement, Tu as gardé la virginité; dans Ta dormition, Tu n’as pas abandonné le monde, ô Mère de Dieu. Tu as été transférée à la Vie, étant Mère de la Vie, et par Tes prières, Tu délivres nos âmes de la mort.

Tropaire de la sainte Face, ton 2

Devant ta sainte Icône nous nous prosternons, Dieu de bonté, implorant le pardon de nos fautes, ô Christ notre Dieu, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour sauver ta créature de la servitude de l’ennemi; aussi dans l’action de grâces nous te crions: tu as rempli de joie l’univers, ô notre Sauveur, en venant porter au monde le salut.

Tropaire de saint Constantin, prince de Valachie et ses fils, ton 3

Toi qui fus rendu digne, pour la défense de la vraie foi et de ton peuple, de souffrir le martyre avec tes fils Constantin, Étienne, Radu et Matthieu, ainsi que le conseiller Ianache, ô fidèle Voïévode Constantin, prie le Christ Dieu de sauver nos âmes.

Kondakion du saint martyr Diomède, ton 2

Invincible et fidèle martyr, céleste initié de la grâce et de la foi, porteur de trophées l’ayant emporté sur le tyran, illustre Diomède, avec gloire tu as ceint la couronne des vainqueurs.

Kondakion de la Sainte Face, ton 2

En l’image non peinte de ton ineffable et divine venue parmi les hommes, ô Verbe du Père que nul espace ne peut cerner, reconnaissant le trophée divinement dessiné de ta véritable incarnation, nous vénérons ton icône et la couvrons de nos baisers.

Kondakion de saint Constantin, prince de Valachie, et ses fils, ton 8

Dans la cité de saint Constantin, tu confessa le Christ, ô Voïévode Constantin, en compagnie de tes fils, et par la puissance de la sainte Croix confondant les infidèles, vous avez alors tous dignement reçu la couronne du martyre. C’est pourquoi nous vous adressons nos hymnes et nos chants, ô saints protecteurs qui intercédez pour l’Église et le peuple qui vous glorifie.

Kondakion de la Dormition, ton 2

Tombeau et mort n’ont pu retenir la Mère de Dieu, toujours vigilante dans ses intercessions, espérance inébranlable dans sa protection, car étant la Mère de la Vie, Il l’a transférée à la Vie, Celui qui demeura dans Son sein toujours virginal.

ÉPÎTRE DU JOUR

Col. I, 12-18

Frères, rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l’Église ; il est le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier.

2 Cor. IV, 1-6

Ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n’avons point une conduite astucieuse, et nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d’homme devant Dieu. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ; c’est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.

ÉVANGILE DU JOUR

Lc. IX, 51-56, X, 22-24

Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu’il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l’homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n’est le Père, ni qui est le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier : Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu

Matth. XXIV, 13-28

Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit fasse attention! – alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes; que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu’un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas. Car il s’élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus. Voici, je vous l’ai annoncé d’avance. Si donc on vous dit: Voici, il est dans le désert, n’y allez pas; voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les aigles.

[1] Tiré du Synaxaire du hiéromoine Macaire de Simonos Petras.