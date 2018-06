8 juin

Carême des saints Apôtres

Translation des reliques de saint Théodore le stratilate, mégalomartyr (319) ; saint martyr Maximin, évêque d'Aix-en-Provence (Ier s.) ; sainte Calliope, martyre (vers 250) ; sainte Syre de Troyes (IIIème s.) ; saint Éphrem, patriarche d’Antioche (545) ; saint Médard, évêque de Noyon (vers 560) ; saint Zosime de Phénicie (VIème s.) ; saint Godard, évêque de Rouen (VIème s.) ; saint Héracle, évêque de Sens (VIème s.) ; saint Cloud, évêque de Metz (660) ; sainte Eustadiole, abbesse-fondatrice de Moyenmoutier (VIIème s.) saint Théodore, évêque de Souzdal (1023).

TRANSLATION DES RELIQUES DE ST THÉODORE LE STRATILATE

Quelque temps après son glorieux martyre, les reliques de saint Théodore furent transférées d’Héraclée à Euchaneia, où elles furent déposées dans la maison familiale du saint, conformément aux recommandations qu’il avait laissées à son secrétaire, Augaros, avant sa mort. Elles y accomplirent de nombreux miracles, de sorte que la ville prit ensuite le nom de Théodoropolis. C’est cette translation que nous commémorons aujourd’hui.

Saint Anastase le Sinaïte rapporte qu’à Karsat, près de Damas, se trouvait une église dédiée à saint Théodore le Stratilate, que les Sarrasins utilisèrent comme habitation, avec leurs femmes et leurs enfants, quand ils s’emparèrent de Damas. L’un d’eux décocha une flèche sur une fresque représentant le saint, et aussitôt du sang frais coula de son visage. Quelque temps plus tard, tous les Sarrasins qui se trouvaient dans cette église trouvèrent la mort.

(Tiré du Synaxaire du hiéromoine Macaire de Simonos Petras)

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire de saint Théodore, ton 4

Dans l'armée véritable du Roi des cieux * tu fus un excellent stratège, Théodore, martyr victorieux; * car tu as combattu sagement, avec les armes de la foi, * exterminant les troupes des démons, en athlète vainqueur; * c'est pourquoi nous les fidèles, nous te disons bienheureux.

Kondakion de saint Théodore, ton 6

Ayant armé de courage ta foi * et pris comme lance la parole de Dieu, * tu as transpercé l'ennemi, * Théodore, fameuse gloire des martyrs; * avec eux ne cesse pas * d'intercéder pour nous tous auprès du Christ notre Dieu.

ÉPITRE DU JOUR

Rom. V, 17-VI, 2

Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes.

Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnât par la justice pour la vie éternelle, par Jésus Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?

ÉVANGILE DU JOUR

Matth. IX, 14-17

Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus, et dirent: Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit; car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres; autrement, les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues; mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent.

