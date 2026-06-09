Discours du Patriarche œcuménique à Vilnius sur l’importance de la promotion du dialogue inter-chrétien, et rencontres avec le président de la République et la Première ministre de Lituanie

Sa Toute-Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée, dans la matinée du lundi 8 juin 2026, poursuivant sa visite en Lituanie, a prononcé un discours officiel dans le cadre des travaux du Congrès apostolique mondial sur la Miséricorde de l’Église catholique romaine, à l’invitation de Son Éminence l’archevêque catholique romain de Vilnius Gintaras Grušas, président du Conseil des conférences épiscopales catholiques d’Europe. Dans son discours, intitulé « Œcuménisme et miséricorde, surmonter l’inertie

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