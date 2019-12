Selon un récent sondage du groupe ukrainien Rating.ua seuls 9% des Ukrainiens considèrent l’octroi du Tomos d’autocéphalie comme l’événement de l’année. Selon les personnes interrogées, l’événement de l’année a été la libération des marins du détroit de Kertch (48%), l’élection qui a évincé Petro Porochenko (44%), la qualification de l’équipe ukrainienne de football pour le tournoi 2020 de l’UEFA (13%). Selon le sondage, le Tomos d’autocéphalie est plus populaire dans l’ouest du pays (16%), tandis que ce pourcentage est de 9% dans le centre, 4% dans le sud et 3% dans l’est. Le sondage a été effectué du 13 au 17 décembre auprès de 2500 Ukrainiens âgés de 18 ans et plus, dans toutes les régions du pays. La marge d’erreur est estimée à moins de 2%.

