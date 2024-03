Le 24 mars 2024, dimanche de l’Orthodoxie, un événement dédié à la Journée du livre orthodoxe s’est tenu au Centre religieux et culturel du diocèse de Bakou dans la capitale de l’Azerbaïdjan. Un livre de prières bilingue en azerbaïdjanais et en russe, préparé avec la bénédiction de l’administrateur ad interim du diocèse de Bakou, l’archevêque Théophylacte de Piatigorsk et Tcherkessk, a été présenté à l’auditoire. Pendant deux ans, un groupe

