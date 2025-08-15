À La Faurie, la Dormition rassemble moines et fidèles

Le monastère orthodoxe de la Dormition-de-la-Mère-de-Dieu, à La Faurie (Hautes-Alpes), a célébré sa fête patronale le 15 août, ponctuée par l’agripnie la veille au soir et la divine liturgie le lendemain matin.

Dans son homélie, l’higoumène Silouane a recentré la célébration sur la finalité spirituelle : aimer et vénérer la Mère de Dieu comme critère de la foi orthodoxe, et « porter le Christ dans le cœur » à l’image de Marie qui porta le Verbe en son sein — dynamique ascendante de déification, vécue par l’intercession de la Toute-Sainte et de tous les saints.

La communauté de La Faurie relève de la Métropole grecque-orthodoxe de France ; Silouane, moine-prêtre et supérieur du lieu, a été intronisé higoumène par le métropolite Dimitrios en 2022, après plusieurs années d’exercice.

La Dormition — l’une des Douze Grandes Fêtes du calendrier byzantin — est célébrée le 15 août dans les Églises orthodoxes suivant le calendrier grégorien ; elle est précédée d’un jeûne de quatorze jours.

À La Faurie, le rythme liturgique de la solennité a suivi l’ordo annoncé par le monastère : veille de prière nocturne le 14 août à 20 h, puis heures et liturgie le 15 août. Les fidèles venus pour l’occasion se sont joints aux moines pour honorer la Mère de Dieu, selon l’usage local.