Allocution de Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée après la divine liturgie en l’église de l’exarchat patriarcal à Vilnius (dimanche de Tous les Saints, 7 juin 2026)

« Son Éminence le métropolite majeur de Chalcédoine Emmanuel Son Excellence l’évêque de Tamisos Panaretos, exarque patriarcal en Lituanie, Très honorables représentants des autorités civiles, Révérend clergé, Bien-aimés enfants dans le Seigneur, Nous vous transmettons à tous l’affection et la sollicitude constante du vénérable centre de l’Orthodoxie, notre saint Phanar, en ce lieu hospitalier, profondément marqué par la noblesse spontanée et l’ouverture naturelle de son peuple pieux. Un peuple qui témoigne,

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