« Le Christ est ressuscité !

« Bénis le Seigneur mon âme, et tout ce qui est en moi bénisse Son saint nom » (Ps. 102,1)

L’allégresse et l’action de grâce pascales emplissent nos cœurs à tous, à l’occasion de votre première visite irénique en Albanie, Bienheureux frère en Christ, patriarche de Moscou et de toute la Russie, Mgr Cyrille. Cette joie sincère a été couronnée par la concélébration de ce jour qui, par excellence, exprime l’unité de l’Orthodoxie. Notre reconnaissance envers le Dieu Trinitaire s’épanche de toute notre âme pour le don pascal de votre présence ici. Lors de la doxologie, hier, j’ai mentionné notre première collaboration, au début de 1970, dans le cadre de l’organisme mondial de la jeunesse orthodoxe « Syndesmos », dans laquelle nous étions vice-présidents. Vous, en tant que représentant de la jeune génération dynamique de l’Unions soviétique d’alors, et moi-même en tant que vétéran de « Syndesmos », responsable pour le secteur de la Mission extérieure du Centre inter-orthodoxe « Porevthendes ». À cette époque, l’Église de Russie subissait encore la pression anti-religieuse, tandis que l’Église d’Albanie avait atteint l’abîme de la persécution athée. Elle était entièrement détruite. J’évoque souvent la période de notre participation active dans les événements de la Jeunesse panorthodoxe, car, comme vous le savez, je considère ce domaine comme décisif et vital à travers le temps dans la vie de l’Orthodoxie. Ma conviction constante est que les jeunes, qui recherchent la liberté, la justice, l’amour, trouveront la richesse de la vie qu’ils désirent dans l’Église de Celui qui est la vérité et la vie. Pour ce qui concerne l’Église d’Albanie, nous soulignons sans cesse que les jeunes ne constituent pas seulement « l’avenir », mais également le présent dynamique. Dans la période d’après-guerre lorsque commençait le mouvement œcuménique, les jeunes orthodoxes, théologiens laïcs et clercs ont élevé leur voix en faveur d’une unité plus grande, principalement, dans l’Orthodoxie. Notre phrase, clef de la décennie de 1960, qui depuis lors n’a cessé d’être répétée, était : « L’Église orthodoxe n’est pas une fédération d’Églises locales, mais l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique ». Parallèlement à notre première préoccupation pour l’unité panorthodoxe s’est développé le sentiment fort de notre devoir de témoigner de l’Orthodoxie dans de nouvelles frontières, particulièrement sur le continent africain, ainsi que de ré-évangéliser les pays qui avaient subi une dure persécution antireligieuse. Je sais bien, bien-aimé Frère, que dans toutes ces recherches et efforts, vous êtes en première ligne, avec un zèle sans limite et une parole forte. Je n’oublie pas votre présence intense, en tant que président de la Commission des affaires extérieures de Russie, aux réunions, commissions et autres organes du COE, de la Conférence des Églises européennes, de « la commission européenne des dirigeants religieux ». Et encore lors de ces deux dernières décennies aux Synaxes des Primat des Églises orthodoxes autocéphales, je me suis toujours particulièrement réjoui de notre collaboration amicale et efficace. Au XXIème siècle, les questions suivantes restent actuelles pour notre Église : 1) L’approfondissement de l’unité des Églises orthodoxes locales. En insistant toujours sur son caractère sacramentel et sotériologique, le progrès spirituel essentiel de ses membres, avec l’accent sur la Sainte Écriture et la Tradition des Pères, avec le renforcement de la conscience qu’a d’elle même l’Église comme « Corps du Christ », « plénitude de Celui qui remplit tout en tous » (Eph. I, 22-23), 2) Le témoignage orthodoxe dynamique au monde contemporain, avec la conviction que l’Église Une, Sainte, Catholique et Apostolique, à laquelle nous appartenons ne vit pas exclusivement pour elle-même, mais que ce qu’elle est, et ce qui lui a été donné, est destiné à l’humanité entière, 3) La contribution à la coexistence pacifique et harmonieuse des communautés religieuses locales. Avec un effort pour surmonter les oppositions entre les différentes communautés chrétiennes et avec pour but la coexistence avec des hommes de différentes convictions religieuses. À une période où la suspicion, les polarisations et les affrontements armés perturbent le monde entier, l’Église doit constituer un facteur de paix et de collaboration harmonieuse. Il y a quelques anéées, lors d’un Symposium inter-religieux (qui s’est déroulé ici à Tirana avec pour titre : « La paix mondiale est-elle possible ? ») j’ai insisté sur cette position : en dernière analyse le contraire de la paix n’est pas la guerre, mais l’égocentrisme, personnel, collectif, national, religieux. Il emploie les différentes formes de violence qui assassinent de différentes façons la paix. L’antidote à l’égocentrisme n’est pas consitué d’impulsions morales générales ni de dispositions légales et de mécanismes de répression. Mais c’est un renforcement d’un amour, en actes et aux multiples dimensions, qui n’est pas limité par les frontières, les préjugés et les discriminations, qui s’impose. C’est là que ce trouve l’énorme possibilité et la responsabilité d’une saine conscience religieuse. Cet amour, même dans des circonstances de conflits de longue durée, accorde la possibilité du pardon et de la réconciliation. La force et l’autorité de l’amour doit et peut vaincre la force qui détruit la paix. L’Église comme corps mystique du Christ, le prince de la paix et de l’amour, fonctionne continuellement comme un atelier et un facteur de cette force énorme. Le mode orthodoxe de réalisation de ce devoir a été déterminé par le fondateur et le chef de l’Église, Jésus-Christ. Après Sa résurrection du troisième jour, lors de Sa première rencontre avec Ses disciples découragés et la salutation « La paix soit avec vous », a ajouté : « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jn. XX, 21). Le Seigneur ressuscité ne s’est pas limité à leur annoncer Sa victoire sur l’injustice, le désespoir et la mort, mais les a appelés à quelque chose d’unique : à participer à Son œuvre, à continuer la lutte pour que l’emportent la vérité, la dignité, la solidarité, la vraie paix. Nons pas avec la force et les critères de l’autorité étatique ou économique, mais avec la force de l’amour désintéressé, de la sobre humilité et de la responsabilité décisive. Vous serez un facteur de paix, de réconciliation et de créativité par l’illumination et l’énergie du Saint-Esprit. L’extrême humilité du Christ qui continue mystiquement, les fruits du Sacrifice sur la Croix, et les conséquences de la nouvelle Pâque, tout cela est vécu par les orthodoxes, par excellence dans le Mystère de la divine Eucharistie. C’est ce que nous avons accompli il y a quelques instants. La force de la Croix et l’allégresse de la Résurrection du Christ font de notre quotidien souvent laborieux, « la liturgie après la Divine Liturgie » avec un souffle pascal et le rayonnement de la Résurrection dans notre environnement. Votre Béatitude et Votre Sainteté, en exprimant à nouveau notre joie fraternelle et notre reconnaissance pour la concélébration de ce jour, nous vous souhaitons : une santé sans faille, durant de nombreuses années, avec un enthousiasme renouvelé et l’élan du Saint-Esprit. Afin que mettant en valeur les riches dons et les possibilités que Dieu a accordés, à vous-même et à votre pays, vous paissiez la très sainte Église de Russie avec un bon sens clairvoyant, et vous fassiez rayonner sur notre époque actuelle la lumière de la Croix et de la Résurrection, la lumière pascale sans déclin, qui accorde un sens à la vie, l’espoir et la richesse de l’amour. Le Christ est ressuscité ! »

Source