Annonce : Grand repas-spectacle festif autour des blinis

Grand repas-spectacle festif autour des blinis
Dimanche 15 février 2026 à partir de 12 h 30

Salle du Champ de foire
Rue Léo Lagrange – 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

Menu inclus dans le droit d’entrée :
Blinis maison à volonté (harengs maatjes, beurre, crème fraîche « smetana », œufs durs hachés),
bortsch (soupe de betterave et de choux), kissel aux fruits.

En supplément : œufs de saumon, saumon, tarama et boissons.

Ambiance musicale festive et spectacles tout au long du repas :
musique, chants et danses populaires d’Europe de l’Est, romances slaves,
danses traditionnelles cosaques avec sabre.

Tarifs :
23 € par personne jusqu’au 7 février 2026 ; 27 € après le 7 février.
Étudiants : 18 € ; moins de 15 ans : 12 € ; moins de 7 ans : gratuit.

Réservation obligatoire :
blini@eglise-dormition.com – 09 52 98 82 01

Événement organisé au profit de l’Association cultuelle orthodoxede l’église Notre-Dame de l’Assomption
Sainte-Geneviève-des-Bois

