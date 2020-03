Dans un communiqué publié ce jour (le lire ci-dessous), le diocèse de Suisse du Patriarcat oecuménique annonce que « tous les offices religieux seront annulés dès aujourd’hui ». Il est également précisé : « L’évolution de la situation continuera à être évaluée au jour le jour ». Les baptêmes et les funérailles devront être célébrés dans la plus stricte intimité familiale, pas plus de dix personnes, souligne aussi le communiqué.

Annulation de tous les offices religieux au sein du diocèse de Suisse du Patriarcat oecuménique