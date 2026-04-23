Appel des évêques orthodoxes de France au respect du droit international et du droit international humanitaire

Le 22 avril, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France a tenu sa réunion périodique au siège de l’AEOF à la cathédrale Saint-Stéphane. Plusieurs sujets ont été abordés. Extraits du communiqué :

» Il a été question aussi, avec le père Jivko Panev, producteur délégué de l’AEOF pour l’émission « Orthodoxie » de France 2, des discussions en cours avec les autorités, concernant le traitement des conditions de production de cette émission. Les travaux de rédaction par la Commission liturgique de l’AEOF des deux offices sur les saints de la terre de France et sur la sauvegarde de la Création, ont fait l’objet d’une visio avec le père André Lossky. Mgr Marc (Alric) a présenté un rapport sur les aumôneries orthodoxes dans les hôpitaux. Le père Anton Gelyasov a évoqué les aumôneries orthodoxes des aéroports. Carol Saba a présenté son rapport détaillé sur les réunions qu’il a eues, en représentation de l’AEOF, au ministère de l’intérieur, avec les responsables des Bureaux des Cultes et de la laïcité, avec la participation d’autres représentants de cultes en France et ce, dans le cadre des groupes des travaux portant sur différentes déclinaisons de la laïcité en France. »

« A l’occasion de la 13ème année marquant l’enlèvement en Syrie, des deux anciens métropolites d’Alep, le métropolite Paul Yazigi (frère du patriarche Jean X d’Antioche) et du métropolite syriaque Jean Ibrahim, les évêques orthodoxes de France lancent de nouveau un appel aux autorités françaises et internationales pour intervenir auprès des autorités syriennes et régionales afin d’élucider les circonstances entourant cet enlèvement et son issue. »

« Les évêques saluent la visite en France de Sa Sainteté le patriarche Bartholomée 1er, qui a été reçu le 30 mars 2026, comme membre associé étranger de l’Académie des sciences morales et politiques. Cette visite a été l’occasion de plusieurs rencontres pastorales, culturelles et diplomatiques mais aussi d’entretiens de Sa Sainteté avec les plus hautes autorités de l’État en France. »

« La situation dangereuse au Moyen Orient continue à être une source d’inquiétude majeure, en raison des menaces qu’elle comporte à la sécurité et la paix dans le monde. Les évêques expriment leur plus vive préoccupation quant aux faits de guerre qui s’y déroulent, causant des destructions massives et des pertes innombrables en vie humaine, sans parler de la crise énergétique qu’ils provoquent. Les évêques en appellent à toutes les consciences universelles et aux organisations internationales, pour faire cesser cette spirale de violence, en rappelant et imposant aux belligérants, les impératifs du respect du droit international, et plus particulièrement, du droit international humanitaire. »

« Les évêques expriment de même, leur solidarité envers toutes les populations civiles qui endurent les affres de la guerre. Ils compatissent et sont particulièrement solidaires envers le peuple libanais qui subit des souffrances terribles en raison des actes de guerres qui se déroulent sur son territoire. »

« En résonance avec le communiqué du patriarche Jean X d’Antioche, primat de l’Église orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient, les évêques orthodoxes de France condamnent les violences qui ont ciblé en Syrie, dans la région de Hama, le village chrétien Al-Suqaylabiyya. »

Source (dont la photographie) et intégralité du communiqué : AEOF