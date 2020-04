Appel du métropolite Hilarion, primat de l’Église russe hors-frontières, au sujet du coronavirus

« Chers pères, frères et sœurs dans le Seigneur,

Je vous salue cordialement en vous adressant mes vœux les plus chaleureux de bénédictions du Seigneur, de bonne santé, de calme spirituel – et de patience, dont nous avons tant besoin en ces temps difficiles. Je salue plus particulièrement les médecins, les infirmières et tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux en leur souhaitant sincèrement le plus grand courage et le secours d’En-haut ! A tous les malades, ainsi que leurs amis et leur famille, je souhaite de trouver le réconfort dans l’espérance de la volonté de Dieu, qui dirige toujours l’homme vers le bien. Nos prières vous accompagnent tous.

À la suite des mesures destinées à endiguer la propagation du Coronavirus qui ont été prises par les Gouvernements de pays dans lesquels notre Église est présente, nous sommes nombreux à être privés d’Offices divins et de prière en communauté dans nos églises. Dans certaines paroisses, aucun office du tout n’est célébré, conformément aux strictes recommandations des autorités locales. Dans d’autres, il est possible de le faire, mais uniquement à huis clos et avec un nombre extrêmement restreint de participants, qui doivent se tenir à une certaine distance les uns des autres. Dans beaucoup de paroisses, les offices sont servis uniquement par un prêtre, avec un seul chantre. Pour les paroissiens de ces églises, il est réconfortant de savoir que la prière continue dans leur église et que les vivants et les morts sont toujours commémorés. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui unissent leur prière et se joignent aux services divins transmis en direct sur internet, créant ainsi une atmosphère de prière dans leurs propres maisons. J’ai même entendu dire que certains fidèles allument chez eux des bougies et des lampes et, se tenant debout dans leur « beau coin », suivent l’office en direct et y joignent leur prière. Je pense qu’une telle « présence » à l’église a pour eux une vertu équivalente à celle d’une présence effective, et incline vers eux la miséricorde de Dieu. C’est une joie d’entendre comment certains prêtres peuvent, à l’aide des technologies modernes, soutenir leurs paroissiens en organisant des discussions sur diverses questions spirituelles, morales, catéchétiques et sur tout autre sujet utile. Je suis sûr qu’une telle approche créative renforce l’unité entre ces personnes qui font face ensemble à des circonstances difficiles, et qu’elle portera de bons fruits à l’avenir. Dans ce genre de situations compliquées, lorsque de nouvelles méthodes de prédication et d’œuvre pastorale apparaissent, tout exemple positif est toujours source d’inspiration et d’enseignements.

Malheureusement, nous entendons également parler de cas plus tristes de désobéissance, non seulement envers les autorités locales, mais aussi à l’égard des évêques dirigeants. Un tel comportement de la part de membres du clergé et de responsables laïcs des paroisses est tout-à-fait irresponsable ; il peut non seulement porter préjudice à la santé physique de nos voisins, mais aussi à nos relations avec les communautés concernées et même aux biens de la paroisse. En tentant Dieu et les hommes, l’action de ces personnes peut se solder par des amendes au montant trop élevé ou toute autre mesure exigée par les forces de l’ordre. Ce faisant, elles peuvent causer des dommages irrémédiables à leurs relations avec leur entourage, semant le doute sur l’Église du Christ, dont les membres doivent servir d’exemple. A cause de leur désobéissance et de ce qu’on peut appeler « du zèle pour Dieu mais sans intelligence » (Romains 10 : 2), des divisions et des conflits peuvent surgir au sein même des communautés paroissiales.

« Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu », écrit l’apôtre Pierre, «afin qu’il vous élève au temps convenable ; et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous » (I Pierre 5 : 6-7). J’appelle donc le clergé et les fidèles de nos Églises à suivre, en tant que citoyens respectueux des lois de leur pays, toutes les mesures de précaution décidées par les autorités locales, ainsi qu’à observer les instructions de vos Hiérarques, et d’utiliser les conditions actuelles de quarantaine pour redoubler d’efforts dans la prière, le jeûne, les lectures et la contemplation salvatrice, tout en renforçant vos liens familiaux et amicaux. Peut-être qu’auparavant, nous n’accordions pas suffisamment de prix à la possibilité d’aller dans nos églises, manquant des offices à cause de notre paresse et de notre négligence – ou encore parce que, totalement happés par nos affaires, nous en étions venus à ne pratiquement plus voir notre famille, ni prier, ni lire quoi que soit de spirituel, ni préparer aucune fête et encore moins respecter les jeûnes. Dès lors, la quarantaine générale est un vrai don de Dieu, qui pousse l’homme dans ses propres profondeurs, le forçant à réexaminer son attitude envers la vie, à réfléchir et à se soucier de ce qui est le plus important. Que chacun de nous utilise au mieux cette occasion bénie pour, au cours de la nuit de Pâques à minuit, dire à notre propre cœur: «Le Christ est ressuscité», et en entendre la plus douce des réponses: « En vérité, Il est ressuscité ».

Demandant vos saintes prières et avec amour dans le Seigneur,

+ HILARION, métropolite d’Amérique de l’Est et de New York, Premier Hiérarque de l’Église orthodoxe russe à l’étranger.

