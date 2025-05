Athènes accueillera une conférence historique du COE sur l’unité chrétienne

La Commission des Églises pour les affaires internationales (CEAI) du Conseil œcuménique des Églises (COE) tiendra sa 60e réunion et une conférence à Athènes en mai 2025, marquant le centenaire de la Conférence Vie et Action de Stockholm de 1925 qui a établi les fondements importants du mouvement œcuménique et du Conseil œcuménique des Églises.

La conférence du centenaire de Vie et Action et la 60e réunion de la CEAI seront accueillies par l’Église de Grèce.

La conférence sur le centenaire de Vie et Action de Stockholm 1925 se tiendra du 18 au 20 mai, offrant des possibilités de la suivre en ligne.

Le dimanche 18 mai à 15 h 00, la conférence sera ouverte par une prière de S.E. le métropolite Gabriel de Nea Ionia, suivie d’un message de S.B. l’archevêque Jérôme d’Athènes et de toute la Grèce.

Des salutations de haut niveau lors de l’ouverture de la conférence seront délivrées par :

M. Makis Voridis, ministre de la Migration et de l’Asile,

M. Nikos Papaioannou, vice-ministre de l’Éducation, des Affaires religieuses et des Sports,

Mme Tereza-Paraskevi Angelatou, secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères.

Parmi les intervenants de la conférence figurent :

l’évêque Jonas Jonson, Église de Suède

le professeur Dr Miltiadis Sarigiannidis

la professeure Dr Dimitra Koukoura

S.E. le métropolite Job de Pisidie

Les sessions de discussion en panel de la conférence seront rejointes par le Dr Hanna Ojanen, Mme Lani Anaya, le Dr Sturla Stalsett, le révérend chanoine Dr Malcolm Brown, le révérend Kolade Fadahunsi, la révérende Dr Karen Georgia Thompson, le père Nicolas Kazarian et Mme Maha Milki Wehbe.

Un centre de presse en ligne pour les médias accrédités sera disponible pendant 60 minutes par jour de 14 h à 15 h du lundi au mercredi.

Accréditation des médias à la Consultation du centenaire de Vie et Action de la CEAI, Athènes

Pour la participation des médias et les demandes de renseignements, veuillez envoyer un courriel à : media@wcc-coe.org.

Vous êtes également invité à contacter : Marianne Ejdersten, directrice de la communication du COE, +41 79 507 63 63

Claus Grue, consultant senior en communication du COE, +46 70 611 09 77 Xanthi Morfi, responsable de la communication du COE, +41 79 373 2648, courriel : Xanthi.Morfi@wcc-coe.org

En savoir plus sur la conférence du centenaire de Vie et Action de la CEAI à Athènes

Programme de la conférence

Inscription à la conférence du centenaire de Vie et Action en ligne »