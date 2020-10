Attentat à Nice – Communiqué des évêques orthodoxes de France: « Rien ne peut justifier une telle violence »

« Paris, le 29 octobre 2020 – L’horreur a, une nouvelle fois, frappé au cœur de notre Nation et a endeuillé notre République.

Rien ne peut justifier une telle violence, qui fait couler du sang innocent, de surcroît dans une église, un espace de prière, de louange et de paix.

Nous, évêques orthodoxes de France, condamnons sans appel une telle violence abjecte, et toute instrumentalisation de la religion à des fins politiques. La religion ne peut être qu’un facteur de paix et de fraternité entre les peuples et un facteur d’intégration au sein de notre République.

Nous assurons nos frères catholiques de France, de notre solidarité la plus fraternelle et nous leur exprimons nos condoléances les plus sincères et amicales. Les orthodoxes de France s’associent à leur deuil et prient pour les victimes et les blessés.

Nous saluons aussi l’action des forces de l’ordre qui sont aux premières lignes pour assurer la sécurité de tous. Comme nous l’exprimons pour les soignants sur le front de la crise sanitaire, qu’ils soient aussi remerciés. »

Source du communiqué : AEOF (au format PDF)