Au Congo, les offices orthodoxes sont célébrés à huis clos en raison du coronavirus

Le site Orthodoxianews mentionne qu’en Afrique « là où la foi des hommes est éprouvée chaque jour, la pauvreté, les épidémies et la pénurie des produits de base déterminent la vie quotidienne et la pandémie du COVID-19 rend les choses encore plus difficiles. Dans de nombreux pays africains, les églises sont fermées pour les fidèles, qui ont perdu leur consolation. Les hiérarques missionnaires dans les diocèses du Patriarcat d’Alexandrie font face à un travail encore plus complexe ». L’agence Orthodoxia a communiqué avec le métropolite de Kananga Théophile, qui voit maintenant des églises vides, là où précédemment elles débordaient de monde. « Malheureusement, le coronavirus est arrivé aux portes de notre métropole. On sait à quel point nos frères congolais aiment les offices liturgiques », déclare le métropolite, alors que les églises sont fermées au public. « Cette restriction leur coûte et ils viennent chaque jour avec douleur dans l’âme demander à participer aux offices. Nous essayons de les consoler au moyen de la station de radio du diocèse, par des offices et des prédications », souligne le métropolite qui ajoute : « Les Congolais savent bien qu’il n’y a aucun danger provenant de la sainte Communion. La fermeture des églises les prive de celle-ci. Entre autres, dans le message que je leur ai adressé, je les exhorte à considérer cette épreuve comme une croix qu’il faut soulever avec patience, foi et amour. J’ai insisté sur le fait que dans le ménologe de notre Église, nos avons des martyrs, des hiérarques, des confesseurs, dont beaucoup étaient privés pendant des années des offices et de la sainte Communion, dans les exils et les prisons. J’ai terminé ces quelques mots par le vœu de S. Païssios : ‘Après l’averse démoniaque brillera le beau temps divin ». Le dimanche de la Croix, le métropolite de Kananga Théodose a célébré la Liturgie à huis clos dans l’ancienne église Saint-André de la ville et a lu ensuite son message, qui a été retransmis sur les ondes de la radio métropolitaine. Le métropolite a écrit sur sa page facebook : « Les cloches ne sonnent plus, même à la cathédrale de Kananga. L’évêque et les prêtres célèbrent seuls les offices, sans fidèles dans l’église, et les portes fermées. Des mesures ont été prises au Congo aussi. Les premiers cas de coronavirus sont apparus. Nous prions Dieu chaque jour pour qu’Il élimine ce terrible virus et qu’Il accorde à nouveau la santé, le calme et la bénédiction dans le monde entier ».

