Bande-annonce du documentaire : « Le Renouveau de l’Orthodoxie à Antalya » – dimanche 7 janvier à 9h30 sur France 2

Plongez dans le cœur battant d’Antalya, une ville turque riche en histoire et mystère, à travers notre documentaire captivant, « Le Renouveau de l’Orthodoxie à Antalya ».

Le documentaire met en lumière Antalya, siège de la métropole de Pisidie, et sa transformation depuis l’échange de populations de 1924. La restauration de la vie pastorale et liturgique de la métropole en 2008 par Sotirios Trambas, et plus récemment sous la houlette du métropolite Job de Pisidie, est un témoignage poignant de la résilience et de la foi.

Accompagné par Mgr Job Getcha, découvrez Antalya sous un angle historique et contemporain, soulignant son importance dans le paysage chrétien d’aujourd’hui. Le périple débute à l’église Saint-Alypios, où Mgr Job partage l’histoire émouvante de la renaissance d’Antalya, devenue un diocèse dynamique au 21ème siècle.

Le documentaire donne également la parole à des chrétiens orthodoxes d’origines diverses, chacun apportant une perspective unique sur les défis et les triomphes de la foi dans un monde moderne. Ces témoignages personnels tissent une histoire humaine et universelle de renouveau.

Le documentaire culmine à la paroisse Saint-Paul de Sidé, un lieu où le passé et le présent se mêlent dans un renouveau spirituel.

« Le renouveau de l’orthodoxie à Antalya » n’est pas seulement l’histoire d’une ville, mais celle d’une communauté et de ses âmes en transformation. C’est un hommage vibrant à la foi et à la communauté, célébrant leur pouvoir de changer positivement la vie des individus et des lieux.

Le documentaire qui sera diffusée le 7 janvier à partir de 9h30 en direct et sera accessible ensuite, durant un mois, dans le monde entier sur France 2 replay !