Bande-annonce du documentaire : « Signes de lumière » – dimanche 13 novembre à 9 h 30 sur France 2

Voir la lumière divine incréée de Dieu n’est possible que si on la reçoit par l’humilité et le don de soi. Voir la lumière créée de la beauté de chaque création, n’est possible que si on la reçoit comme un don de Dieu. La photographie est une écriture de lumière et nous permet de dire ce que les mots ne peuvent pas dire.

Il y a une similitude entre être photographe et être moine. Les deux cherchent des signes de lumière, pas pour les capturer, mais pour les recevoir. Le père Gérasime du skite Sainte-Foy nous en parle dans le documentaire « Signes de lumière », réalisé par Irina Gradovova et produit par le père Jivko Panev.

La première diffusion aura lieu le dimanche 13 novembre à 9 h 30 en direct et sera accessible ensuite, durant un mois, dans le monde entier sur France 2 replay !

À savoir : il faut désormais s’inscrire sur le site de France.tv pour visionner l’émission. L’inscription est gratuite ! Depuis l’étranger, en cas de problème, vous pouvez mettre le code postal d’une ville française, par exemple Paris : 75001.