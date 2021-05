Bande-annonce : « Le comput pascal » — dimanche 2 mai sur France 2 à 9h30

Cette année les orthodoxes fêtent Pâques presqu’un mois après Pâques selon le calendrier grégorien. La raison en est l’utilisation d’un comput pascal orthodoxe, c’est-à-dire le calcul des éléments calendaires utilisés par les Églises orthodoxes pour déterminer la date de Pâques. L’émission de télévision Orthodoxie de France du 2 mai est donc consacrée à ce comput : comment il a été mis en place, quels sont ses éléments constitutifs, son principe d’utilisation ainsi que son importance pour la vie ecclésiale hier et aujourd’hui. Les invités de cette émission sont : Louis-Aimé de Fouquières hémérologue, spécialiste des calendriers, Gilles Dawidowicz secrétaire général de la Société astronomique de France, l’archevêque Job de Telmessos, Vassa Kontouma, directrice d’études de la section des sciences religieuses de l’École pratique des hautes études ainsi que Pierre Sollogoub. Vous pourrez également écouter l’ensemble Harmonie géorgienne exécutant, sous la direction de Nana Peradze, des chants de Pâques de différents pays orthodoxes.

Nous vous invitons à regarder la bande-annonce de cette émission, produite par le père Jivko Panev et réalisée par Alexey Vozniuk. L’émission « Le comput pascal » est visible sur France 2 : la première diffusion le dimanche 2 mai à partir de 9h30 et ensuite sur France 2 replay visible pendant un mois dans le monde entier.