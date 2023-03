Bande-annonce : « monastère saint-silouane – quand l’impossible devient possible ! » – 19 mars à 9h30 sur france 2

Le secrétariat de l’Église orthodoxe d’Albanie, a publié le communiqué suivant, en date du 11 mars 2023 : « L’Église orthodoxe en Albanie déclare à tous les intéressés qu’elle n’est pas disposée à répandre sur Internet et, en général, dans les médias ses opinions et ses jugements concernant l’attitude et le comportement d’autres Églises orthodoxes locales et de leurs primats. Les douloureux problèmes ecclésiastiques qui ont surgi ces dernières années et récemment

