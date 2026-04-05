Bertrand Vergely : « Le bien » – lundi 6 avril

La prochaine conférence de Bertrand Vergely « Le bien » aura lieu le lundi 6 avril à 18 h 30 dans les locaux de la paroisse roumaine des Saints-Archanges (9 bis rue de Beauvais, Paris 75005 Paris, entrée par la porte rouge !

Entrée payante : 20 € (pas de carte bancaire). Pour plus d’informations : 06 17 86 32 96.

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