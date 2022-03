Encore un jour pour voir le film de Yelena Popovic « L’homme de Dieu » !

Nous avons interviewé Yelena Popovic, venue pour l’avant-première parisienne, qui a écrit et réalisé le film « L’homme de Dieu », distribué en France par SAJE distribution. Yelena Popovic est une actrice, scénariste, réalisatrice et productrice serbo-américaine. Elle est lauréate du prix du public du NYIIFVF 2013, « L.A. Superheroes ». Popovic a produit « Monday Nights at Seven » avec Edward James Olmos et a plusieurs autres projets actifs en développement, notamment Greta Garbo et Moses the Black.

Ne laissez pas passer votre chance de voir ce film sur grand-écran et invitez vos amis à découvrir la vie de saint Nectaire d’Égine, un saint de 20e siècle !

Trouvez le cinéma le plus proche de chez vous qui diffuse ce film :

le 14 mars et réservez vos billets ici !