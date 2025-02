Célébration du 1700e anniversaire du Concile de Nicée (325-2025) – à Paris le 8 mars

L’Assemblée des évêques orthodoxes de France a le plaisir de vous inviter à la célébration panorthodoxe du 1700e anniversaire du concile œcuménique de Nicée.



Date : samedi 8 mars

Horaires : 14h – 19h30

Lieu : église Saint-Sava, 23 rue du Simplon, 75018 Paris

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)



Cet événement se déroulera en présence des évêques orthodoxes en France et proposera un programme riche et varié :



Programme



14h00 – 14h50 : Contexte et déroulement du concile de Nicée

Intervenante : Julija Naett Vidovic (Institut Saint-Serge)



14h50 – 15h40 : La lutte de saint Athanase le Grand pour défendre la foi de Nicée d’après sa lettre « Sur les synodes »

Intervenant : P. Christos Filiotis (Université de Thessalonique)



Pause-café (15h40 – 16h10)



16h10 – 17h00 : La confession de foi de Nicée et sa portée théologique et spirituelle

Intervenant : Michel Stavrou (Institut Saint-Serge)



17h00 – 17h50 : Les canons du concile de Nicée et leur actualité

Intervenant : P. Patriciu Vlaicu (Université de Cluj)



18h15 – 19h30 : vêpres en mémoire des Pères du concile de Nicée



La modération de cet événement sera assurée par le P. Yannick Provost.