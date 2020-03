Circulaire du patriarche de Bulgarie Néophyte concernant le coronavirus

« Vos Éminences,

En relation avec la situation épidémiologique dans le pays et le danger de contagion par le coronavirus – COVID-19 – et afin d’éviter les risques de contamination des fidèles, ainsi que d’assurer préventivement le maximum de sécurité des églises, nous recommandons que :

1. Toutes les églises dans votre diocèse restent ouvertes, et les offices ainsi que les prières définis pour le saint Grand Carême soient célébrés.

2. Les offices ne doivent pas être interrompus, et la sainte Communion ne doit pas être refusée, sous prétexte de la crainte de la contamination par le coronavirus, à quiconque souhaite communier et s’est préparé comme il se doit à la sainte Communion. Les saints Sacrements ne peuvent être les vecteurs d’infection ou de quelque maladie, mais sont un remède pour la santé corporelle et spirituelle.

3. Les malades, qui ne peuvent fréquenter les églises peuvent, s’ils le souhaitent, recevoir la sainte Communion de la réserve eucharistique par l’intermédiaire du clergé qui prend les dispositions nécessaires.

4. Chaque personne entrant dans l’église doit manifester de l’attention et de la responsabilité envers la santé des autres.

5. Les désinfectants doivent être utilisés afin d’assurer une hygiène excellente. Les églises doivent être nettoyées périodiquement avec les produits ad hoc ; les icônes doivent être essuyées ; les tapis doivent être nettoyés régulièrement ; les chaises, les bancs et autres endroits où l’on s’assied doivent être désinfectés pour plusieurs heures.

6. Des désinfectants doivent être placés à l’entrée des églises et rechargés.

7. Les malades doivent s’abstenir de fréquenter les offices publics, et doivent prier et faire des métanies chez eux, afin de ne pas devenir les vecteurs de contagion pour les autres fidèles.

8. Les prêtres élèvent de sincères prières au Dieu Tout-Puissant qui « punit et fait miséricorde, permet les maladies pour nous faire revenir à la raison et nous guérir », pour la guérison et la sortie de l’épreuve.

9. Tout le plérôme ecclésial doit renforcer ses exploits spirituels de repentir, jeûne, prière, veilles, confession et communion aux Corps et au Sang du Christ.

Nous portons cela pour votre information et votre considération.

Nous nous recommandons à vos saintes prières et demeurons le frère en Christ de Vos Éminences.

+ Néophyte, président du Saint-Synode et patriarche de Bulgarie »

Source