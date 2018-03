Chaque année, l’ISEO – Institut supérieur d’études oecuméniques organise un débat autour d’un thème oecuménique avec ses trois établissements partenaires, le Theologicum (ICP – Paris), l’Institut protestant de théologie (IPT – Paris) et l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Cet événement est un temps fort du milieu oecuménique français, qui voit se côtoyer des personnalités catholiques, protestantes et orthodoxes, françaises et internationales. Le colloque de cette année, organisé à l’Institut catholique de Paris du 13 au 15 mars 2018, sera marqué par le cinquantième anniversaire de la création de l’ISEO. A cette occasion nous avons réalisé un court entretien intitulé “Cinquante ans d’engagement orthodoxe à l’ISEO” avec Michel Stavrou, professeur à l’Institut Saint-Serge (Paris) et enseignant à l’ISEO depuis 2003. Pour en savoir plus et vous inscrire en ligne, cliquez ICI !