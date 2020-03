Comment des orphelins du Kenya ont célébré le Dimanche de l’Orthodoxie

Les jeunes de l’orphelinat « Saint-Barnabé » au Kenya ont offert dimanche dernier une nouvelle leçon sur la façon de traiter l’Orthodoxie avec beauté et joie, simplicité et sincérité, malgré les carences matérielles. Lors du premier dimanche de Carême, les jeunes ont prié en la chapelle de l’orphelinat avec leur directeur, le père Méthode Jm Kariuki. À la fin de l’office, ils sont tous sortis en procession, portant les icônes pour marquer le Dimanche de l’Orthodoxie. Le Patriarcat d’Alexandrie et de toute l’Afrique dispose d’une mission au Kenya, au milieu d’une population d’une pauvreté extrême et privée des choses les plus élémentaires pour la vie quotidienne. L’orphelinat « Saint-Barnabé » de la Mission orthodoxe au Kenya offre hébergement, repas, soins médicaux et éducation à 180 jeunes, dont 109 sont orphelins ou ont été abandonnés par leurs parents. La Mission orthodoxe a démarré cette année par la construction d’un dortoir en coopération avec l’Association « Afrique orthodoxe ». L’orphelinat dispose d’un site internet avec des vidéos. On peut visionner ci-dessous, une vidéo de la procession du Dimanche de l’Orthodoxie.

Source