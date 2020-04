Comment lire l’Évangile pendant les trois premiers jours de la Semaine Sainte ?

Dans le Typicon, livre contenant le cérémonial liturgique et les rubriques pour les différents offices, il est prévu qu’on lise les quatre Évangiles en entier (jusqu’à Jean 13,32 – La sainte Cène) au cours des trois premiers jours de la Semaine Sainte et ce pendant les Heures. C’est ce que l’on fait dans les monastères et parfois dans les églises paroissiales, mais souvent de façon allégée. On peut choisir, par exemple de lire un seul Évangile au cours des trois jours. Pour ceux qui veulent néanmoins lire les quatre Évangile en entier, le blog le moinillon propose de répartir leur lecture comme suit, sur cinq jours au lieu de trois :

En commençant le mercredi de la 6e semaine, ce qui limite chaque lecture à une trentaine de minutes. Voici la répartition des lectures sur cinq jours que nous avons adoptée :



MERCREDI 6e semaine

Tierce : Matthieu 1 — 11

Sexte : Matthieu 12 — 20, 16

None : Matthieu 20, 17 — 28 (fin)



VENDREDI 6e semaine

Tierce : Marc 1 — 6

Sexte : Marc 7 — 11

None : Marc 12 — 16 (fin)



LUNDI 7e semaine (semaine de la Passion)

Tierce : Luc 1 — 4

Sexte : Luc 5 — 8, 39 -> démoniaque et pourceaux

None : Luc 8, 40 — 11



MARDI 7e semaine (semaine de la Passion)

Tierce : Luc 12 — 16, 18 (-> adultère)

Sexte : Luc 16, 19 — 20, 44

None : Luc 20, 45 — 24 (fin)



MERCREDI 7e semaine (semaine de la Passion)

Tierce : Jean 1 — 5

Sexte : Jean 6 — 8

None : Jean 9 — 13, 32 (-> sainte Cène)





Pour information : ce qui est proposé lorsqu’on répartit sur trois jours (Matthieu, Marc et Jean sont divisés en deux parties, Luc en trois parties)

Lundi

Tierce : Matthieu 1, 1 — 16, 12

Sexte : Matthieu 16, 13 — 28, 20

None : Marc 1, 1 — 9, 16



Mardi

Tierce : Marc 9, 17 — 16, 20

Sexte : Luc 1, 1 — 8, 39

None : Luc 8, 40 — 16, 18



Mercredi

Tierce : Luc 16, 19 — 24, 53

Sexte : Jean 1, 1 — 7, 36

None : Jean 7, 37 — 13, 32

Source