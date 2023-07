Communiqué de la métropole de bessarabie du patriarcat de roumanie et réponse de la métropole de chișinău du patriarcat de moscou

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

La Métropole de Bessarabie du Patriarcat de Roumanie a publié le communiqué suivant en date du 29 juin 2023 : « Au cours des derniers siècles, l’Église orthodoxe de Bessarabie a traversé des moments difficiles, ceux-ci étant générées par l’occupation tsariste et communiste athée soviétique (1812, 1940 et 1944). Ensuite, le clergé et les fidèles de cet espace ont été abusivement inclus dans la juridiction de l’Église russe, sans congé canonique et