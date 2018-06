« La sainte Communauté du Mont Athos a été informée avec beaucoup de tristesse et d’affliction de la signature conjointe de l’accord de Prespès sur l’appellation du pays voisin de Skopje. Assurément, nous chrétiens devons rechercher de toutes nos forces l’unité de tous les orthodoxes, le remède aux schismes, l’état de paix, et éviter de toutes manières la création de foyers de fanatisme et de haine religieuses et ethniques. Aussi, la résolution du problème durable du nom de l’État de Skopje et le rétablissement intégral des relations sont souhaitables, qui plus est du fait que la Sainte-Montagne est visitée chaque année par de nombreux pèlerins du pays voisin, qui y trouvent le repos de l’âme, dans une atmosphère d’unité et d’amour spirituels authentiques. Cependant, il n’est pas possible, au nom des bons objectifs susmentionnés, que la résolution de ce problème national majeur soit entreprise avec des procédures improvisées, opaques et abrégées, en adoptant des positions contraires à la vérité scientifique, la réalité et la mémoire historiques, d’une façon qui offense la conscience nationale du peuple grec. Il n’est pas possible que soient adoptés par l’État hellénique des accords internationaux contraignants qui, comme le montrent les réactions populaires continuelles et massives, ne sont pas acceptés par la majorité écrasante de notre peuple. En particulier, en tant que moines athonites et gardiens d’une tradition historique, spirituelle et culturelle qui remonte à plus de mille ans, il n’est pas possible que nous acceptions que l’identité macédonienne soit concédée à la langue et à un peuple qui n’a aucun lien avec l’ancien dialecte grec macédonien et la tribu grecque des anciens Macédoniens. Nous ne pouvons comprendre qu’il soit possible à des politiciens grecs, disposant de diplômes universitaires, et parmi eux des professeurs d’Université, de contresigner l’attribution de la langue et de l’ethnicité macédoniennes à un peuple dont l’origine, et en outre la langue, slaves sont démontrées ! Nous appelons le Parlement et le gouvernement helléniques à respecter la volonté du peuple grec et la vérité historique. La Sainte-Montagne de l’Athos, comme centre spirituel et historique inestimables de la Macédoine et de notre patrie où, depuis sa constitution, coexistent en paix des orthodoxes de différentes langues et origines nationales, considère comme un mépris de l’histoire et de la vérité, ainsi que comme trahison de la conscience nationale de l’hellénisme, la reconnaissance de la langue et de la nationalité macédoniennes par l’État grec. Que la Protectrice de la sainte Montagne, la très sainte Mère de Dieu éclaire ceux qui sont à la tête de l’État, afin qu’ils prennent conscience de leurs fautes, qu’ils procèdent à la correction de celles-ci et pour que soit atteint finalement un accord qui respecterait la vérité et qui constituerait la base d’une unité et d’un cheminement commun pacifique des deux peuples qui partagent la même foi, au sein de notre Église orthodoxe.

Tous les représentants et supérieurs des vingt saints monastères de la Sainte-Montagne de l’Athos en synaxe commune ».

Source (dont photographie): Romfea