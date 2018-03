À l’occasion de l’arrestation par la police kosovare de Marko Đurić, directeur du bureau serbe pour le Kosovo et la Métochie, de la maltraitance des représentants politiques et des journalistes serbes, ainsi que de l’humiliation publique à Priština de l’un des principaux hommes politiques de Serbie, le diocèse de Ras et Prizren a publié le communiqué suivant.

« Mgr Théodose a déclaré : Tous les Serbes du Kosovo et de la Métochie sont horrifiés par la violence brutale exercée à l’encontre de M. Marko Đurić, et de nos citoyens et journalistes à Mitrovica. Par une telle conduite violente se trouve miné l’avenir de toute la région. Il est nécessaire de garder la raison et la paix. L’évêque de Ras et Prizren Théodose a demandé au bureau de l’Union Européenne au Kosovo et en Métochie ainsi qu’à la KFOR d’intervenir de toute urgence pour la libération de Marko Đurić, afin d’empêcher l’escalade de la situation qui peut avoir des conséquences imprévisibles. Le diocèse de Ras et Prizren de l’Église orthodoxe serbe, de même que le peuple serbe tout entier au Kosovo et en Métochie, ont pris connaissance avec la plus profonde indignation et préoccupation de la nouvelle de l’irruption brutale des unités spéciales de la police du Kosovo dans les locaux du palais de Mitrovica et l’arrestation de Marko Đurić, chef du bureau du gouvernement serbe pour le Kosovo et la Métochie. Dans son action sans précédent depuis 1999, la police kosovare a utilisé des grenades assourdissantes et, selon les derniers rapports des medias, il y a des blessés. Une escalade sérieuse dans la situation sécuritaire risque de se produire si les personnes arrêtées ne sont pas remises immédiatement en liberté. Marko Đurić, avec de hauts représentants du gouvernement serbe, tenaient auparavant la réunion prévue du dialogue interne sur le Kosovo et la Métochie, qui doit apporter une solution pacifique au problème. Or telle réaction de la police et la venue d’unités spéciales albanaises dans le nord du Kosovo est contraire aux accords antérieurs entre Belgrade et Priština et sape directement la poursuite du dialogue ainsi que la sécurité des citoyens. L’arrestation de Marko Đurić est un énorme scandale et une provocation pour tous les Serbes qui vivent dans ces espaces, car il s’agit de l’un des plus hauts fonctionnaires du gouvernement serbe et le chef de l’équipe technique pour les négociations entre Belgrade et Priština à Bruxelles.

Complément à l’annonce :

Entre-temps, le diocèse de Ras et Prizren a été informé que Marko Đurić avait été libéré. Néanmoins, le diocèse reste profondément préoccupé en raison de l’action brutale de la police du Kosovo, de la violence physique exercée sur les représentants politiques des Serbes et sur les journalistes, des insultes et menaces, ainsi que le lynchage de l’un des plus hauts représentants de la République de Serbie. Une telle conduite inouïe constitue un grand coup porté aux tentatives d’amélioration de la vie entre les peuples du Kosovo et de la Métochie et mérite condamnation. Les tensions doivent se calmer et la paix, être préservée ».

On peut visionner ci-dessous une vidéo de la répression brutale exercée par la police du Kosovo contre les participants à la réunion.

Source