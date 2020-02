Communiqué du bureau du Saint-Synode de l’Église orthodoxe bulgare à propos de l’invitation du patriarche de Jérusalem à la réunion à Amman, Jordanie

« En réponse aux lettres reçues de Sa Béatitude, le patriarche Théophile III de Jérusalem, invitant les présidents des Églises orthodoxes locales et leurs délégations à Amman, Jordanie, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe bulgare annonce qu’il s’abstient d’assister à la réunion et n’enverra donc pas ses représentants à Amman. Le Saint-Synode exprime son amour fraternel personnel pour Sa Béatitude le patriarche de Jérusalem Théophile III et sa profonde vénération pour le Patriarcat de Jérusalem, le gardien millénaire du Tombeau du Seigneur, source de vie. »

Source