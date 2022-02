Communiqué du métropolite Jean et du Conseil de l’Archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale

Il y a peu de temps encore une guerre entre la Russie et l’Ukraine, pays voisins partageant une histoire commune et dont une partie importante de la population confesse la même foi orthodoxe, semblait impossible. Le métropolite Jean et le Conseil de l’Archevêché expriment leur consternation vis à vis de la situation dramatique créée par l’invasion et les opérations militaires qui l’accompagnent . Ils déplorent les pertes de vie et les souffrances qui en résultent .

Ils disent leur solidarité et leur union de prière avec leurs frères et soeurs orthodoxes de Russie et d’Ukraine entraînés dans ce conflit.

Ils invitent l’ensemble des paroisses et des fidèles de l’Archevêché à demeurer unis et à élever leur prière pour toutes les victimes de ce conflit et pour le retour à la paix en Ukraine.

+ Métropolite JEAN de Doubna

+ Évêque Syméon de Domodedovo

+ Évêque Elisée de Reoutov

Et tous les membres du Conseil de l’Archevêché

Source