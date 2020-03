Communiqué du Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Géorgie au sujet du coronavirus

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Géorgie a siégé en session extraordinaire le 20 mars 2020 afin de prendre des décisions sur la vie ecclésiale dans le cadre de l’épidémie du coronavirus. Nous publions le communiqué publié à l’issue de la session : « Le monde se trouve aujourd’hui exposé à de nombreux défis et difficultés. Le nouveau virus a placé les hommes devant une autre grande épreuve, et pour cela la réponse (de la part de l’Église) est nécessaire. Premièrement, il nous faut comprendre les causes spirituelles de cet événement. La principale raison est que l’homme moderne s’est éloigné de Dieu. Les épreuves de Dieu ne sont pas fortuites, mais elles se produisent conformément à Son dessein selon lequel les hommes doivent se connaître eux-mêmes, se repentir et, par la vie d’église, renoncer aux péchés qui détruisent la vie spirituelle et physique. Nous, membres de l’Église, n’avons pas peur et ne fuyons pas les épreuves, mais nous acceptons humblement à rechercher les moyens de les surmonter. Les fidèles, à de telles époques, particulièrement pendant le Grand Carême, augmentaient leurs jeûnes et leurs prières. En raison de la situation présente des questions se sont posées dans la société, notamment à quel point la foule des fidèles à l’église et leur participation aux offices étaient dangereuses. Tous les sacrements de l’Église sont l’œuvre du Saint-Esprit, par lesquels se produit le miracle divin, qui déifie et qui donne la vie éternelle aux hommes. Le lieu particulier de l’action du Saint-Esprit est le local liturgique, l’église. La divine Eucharistie est l’essence principale de la vie chrétienne. La communion eucharistique nous unit avec le Seigneur Jésus-Christ et entre nous. La divine Communion est le remède des maladies spirituelles et physiques pour ceux qui suivent fidèlement les règles de l’Église. Le doute dans l’essence du Sacrement et son expression dans les faits, par exemple le refus de la cuiller commune considérée comme source de transmission de l’infection, est absolument inacceptable. Aussi, pendant la période de crise, le Saint-Synode considère appropriées les recommandations suivantes : 1) Dans toutes les églises et les monastères seront célébrés les offices en observant pleinement l’ordo du Grand Carême et les prescriptions de l’Église, 2) Il est souhaitable que dans toutes les églises, à l’intérieur et à l’extérieur soient installés des haut-parleurs, de telle façon que les paroissions puissent suivre les offices en plein air également, 3) Après la sainte Communion, le mélange de vin et d’eau destiné aux communions peut être distribué dans différentes coupes, 4) Le clergé se tiendra à la disposition, sur leur demande, des personnes à risque, à savoir les personnes âgées, ceux qui manifestent des symptômes de contagion ou avec une immunité défaillante, de même que ceux qui sont en isolation ou se trouvent en quarantaine, ou encore ceux qui ont été contaminés par le virus (le clergé recevra des recommandations complémentaires), 5) Nous apprécions les mesures conséquentes adoptées par les structures du gouvernement géorgien, particulièrement les employés du domaine de la santé, qui ont été particulièrement professionnels. Le Saint-Synode exhorte les fidèles à tenir compte des recommandations de l’État et des médecins et à prendre soin de leur santé et de leur vie. Cela constitue une marque d’amour envers le prochain. De cette façon, nous protégerons notre santé et nous éviterons de nuire à celle des autres. Dans la situation présente, la bonté humaine et le soutien mutuel ont une signification particulière. Ce sera un indicateur de notre foi et de notre dignité, 6) Alors que nous nous trouvons dans une situation difficile dans le pays, lisons tous chaque jour un chapitre de l’Évangile, et récitons quotidiennement le « Notre Père », « Réjouis-toi Vierge Mère de Dieu », et « Ouvre-nous la porte de la miséricorde, ô Mère de Dieu ». Ainsi, nous prierons le Seigneur tant pour la Géorgie que pour le monde entier.

L’Église de Géorgie est prête à accorder son assistance spirituelle aux compatriotes qui vivent dans les territoires géorgiens occupés et à l’étranger. Les institutions médicales du Patriarcat sont aussi prêtes à coopérer avec le gouvernement dans le but de recevoir les malades concernés dans la situation actuelle. Nous avons subi de nombreuses épreuves pendant les siècles : des catastrophes naturelles, des guerres, différentes épidémies. Nous croyons profondément que par la grâce de Dieu et l’aide de la Très pure Mère de Dieu, nous – en tant que peuple et clergé – nous endurerons cette épreuve et que nous aurons la joie de la célébration glorieuse de la Résurrection du Christ. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ; le Seigneur est le protecteur de ma vie, devant qui tremblerais-je ? » (Ps. 26,1). Que Dieu bénisse la Géorgie et le monde entier »

Source