Concert « Chants de Lumière » pour les blessés de guerre en Ukraine

Le chœur de femmes ukrainiennes UKRAINESSENCE donnera un concert de musique sacrée et de chants de Noël le 7 décembre 2025 en l’église Sainte-Bernadette de Chaville. Cet événement, intitulé « Chants de Lumière », vise à récolter des fonds pour venir en aide aux blessés de guerre en Ukraine.

Le 7 décembre prochain, les murs de l’église Sainte-Bernadette de Chaville résonneront des voix du chœur de femmes UKRAINESSENCE. Dirigées par Alissa Lytvak, une trentaine de chanteuses ukrainiennes, réfugiées en France depuis le début du conflit, interpréteront un programme de musique sacrée et de chants de Noël. L’événement, qui se tiendra de 17h à 18h30, est organisé au profit des victimes de la guerre en Ukraine.

Fondé fin 2022, le chœur UKRAINESSENCE (anciennement connu sous le nom de Chœur de femmes Music Chain for Ukraine) s’est donné pour mission de préserver et de partager le riche héritage du chant choral ukrainien. Pour ces femmes déracinées, la musique est un moyen de maintenir un lien vivant avec leur culture et de transmettre un message d’espoir.

Les bénéfices de ce concert seront majoritairement reversés à l’association « Agir Ensemble pour l’Ukraine » (AEPU). Plus précisément, 80 % des fonds récoltés seront alloués à des projets d’aide aux blessés de guerre, incluant la fourniture de prothèses, de matériel médical et un soutien psychologique. Les 20 % restants contribueront au développement et aux projets futurs du chœur.

Ce concert est une invitation à célébrer la résilience de la culture ukrainienne et à soutenir concrètement ceux qui souffrent des conséquences de la guerre. C’est une occasion de se rassembler autour de ces voix unies pour la paix et la liberté.

Informations pratiques