Concert « Chants de Lumière » pour les blessés de guerre en Ukraine

Catégories À la Une Actualités France par
Concert « Chants de Lumière » pour les blessés de guerre en Ukraine

Le chœur de femmes ukrainiennes UKRAINESSENCE donnera un concert de musique sacrée et de chants de Noël le 7 décembre 2025 en l’église Sainte-Bernadette de Chaville. Cet événement, intitulé « Chants de Lumière », vise à récolter des fonds pour venir en aide aux blessés de guerre en Ukraine.

Le 7 décembre prochain, les murs de l’église Sainte-Bernadette de Chaville résonneront des voix du chœur de femmes UKRAINESSENCE. Dirigées par Alissa Lytvak, une trentaine de chanteuses ukrainiennes, réfugiées en France depuis le début du conflit, interpréteront un programme de musique sacrée et de chants de Noël. L’événement, qui se tiendra de 17h à 18h30, est organisé au profit des victimes de la guerre en Ukraine.

Fondé fin 2022, le chœur UKRAINESSENCE (anciennement connu sous le nom de Chœur de femmes Music Chain for Ukraine) s’est donné pour mission de préserver et de partager le riche héritage du chant choral ukrainien. Pour ces femmes déracinées, la musique est un moyen de maintenir un lien vivant avec leur culture et de transmettre un message d’espoir.

Les bénéfices de ce concert seront majoritairement reversés à l’association « Agir Ensemble pour l’Ukraine » (AEPU). Plus précisément, 80 % des fonds récoltés seront alloués à des projets d’aide aux blessés de guerre, incluant la fourniture de prothèses, de matériel médical et un soutien psychologique. Les 20 % restants contribueront au développement et aux projets futurs du chœur.

Ce concert est une invitation à célébrer la résilience de la culture ukrainienne et à soutenir concrètement ceux qui souffrent des conséquences de la guerre. C’est une occasion de se rassembler autour de ces voix unies pour la paix et la liberté.

Informations pratiques

ÉvénementConcert « Chants de Lumière »
DateDimanche 7 décembre 2025
HeureDe 17h00 à 18h30 (ouverture des portes à 16h30)
LieuÉglise Sainte-Bernadette de Chaville
AdresseRue du Pavé de Meudon, 92370 Chaville, France

À propos de l'auteur

Photo of author

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
Lire tous les articles par Jivko Panev

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Église orthodoxe de Finlande : oui aux droits des minorités sexuelles

La cinquième session plénière du concile local de l’Église orthodoxe de Finlande (Patriarcat de Constantinople) a approuvé le 26 novembre ...

Concert « Chants de Lumière » pour les blessés de guerre en Ukraine

Le chœur de femmes ukrainiennes UKRAINESSENCE donnera un concert de musique sacrée et de chants de Noël le 7 décembre ...

Le patriarche Daniel : « L’hésychasme n’a jamais disparu de l’Église »

Sa Béatitude le patriarche Daniel a présidé jeudi, au Palais du Patriarcat, la synaxe monastique des supérieurs et supérieures des ...

« Orthodoxie » (France-Culture) : « Kandinsky et la mystique orthodoxe (I) »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 30 novembre avait pour thème : « Kandinsky et ...

Sur la rencontre du patriarche Bartholomée Ier et du pape Léon XIV en Turquie

L’émission de télévision et de radio « En quête d’esprit » sur CNews et Europe 1 du 30 novembre (ci-dessous) était consacrée ...

22 novembre (ancien calendrier) / 5 décembre (nouveau)

Carême de la Nativité Après-Fête de la Présentation au Temple de la Très-Sainte Mère de Dieu et toujours vierge Marie ...

5 décembre

Carême de la Nativité – dispense de poisson Saint Sabas le Sanctifié, abbé en Palestine (532) ; saint Anastase, martyr ...

« Comment je suis devenu moine à 33 ans », un reportage du « Midi libre » sur père Gérasime

Le quotidien régional Midi libre a mis en ligne sur Facebook et Tiktok un court reportage sur le père Gérasime ...

L’Église orthodoxe roumaine a fourni 17 250 litres d’eau minérale aux habitants de 13 localités privées d’eau potable

Mardi dernier, 17 250 litres d’eau minérale en bouteille fournies par le Patriarcat roumain sont arrivés à l’église « Sainte-Parascève» ...

Des défenseurs des droits humains alertent l’UE sur les risques de politisation du domaine religieux en Ukraine

Une réunion d’experts entre des représentants de la Commission européenne et des défenseurs internationaux des droits humains s’est tenue à ...

4 décembre

Carême de la Nativité Sainte Barbara (ou Barbe), mégalomartyre à Nicomédie, et sa compagne, sainte Julienne, martyre (vers 305) ; ...

21 novembre (ancien calendrier) / 4 décembre (nouveau)

Carême de la Nativité, dispense de poisson L’Entrée au Temple de la Très-Sainte Mère de Dieu et toujours vierge Marie ...

Le métropolite Augustin (Église orthodoxe ukrainienne) a évoqué le jeûne lors de la Conférence internationale de cardiologie à Paris

Les 28 et 29 novembre 2025, le métropolite Augustin de Bila Tserkva et Bohuslav a participé à la Conférence internationale ...

Deux hiérarques orthodoxes, d’Ukraine et de Moldavie, se sont adressés au Forum de l’ONU sur les minorités à Genève

Deux hiérarques orthodoxes se sont adressés au Forum des Nations Unies sur les questions des minorités à Genève les 27 ...

En Irlande, le nombre des orthodoxes a été multiplié par 5 durant les 20 dernières années

En Irlande, le nombre des orthodoxes a été multiplié par 5 durant les 20 dernières années, selon le bureau central ...

Première commémoration des saints Païsios et Cléopas de Sihăstria

Les saints Païsios et Cléopas de Sihăstria sont nés dans des familles nombreuses de dix enfants chacune, a souligné Mgr ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

4 bis rue de l'Ursine

92370 Chaville

France

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2023 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.