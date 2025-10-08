Concert de chants orthodoxes byzantins et musique traditionnelle macédonienne à Paris – dimanche 26 octobre

Un concert exceptionnel sera donné le dimanche 26 octobre 2025 à 19 h 30 à la chapelle Saint-Vincent-de-Paul, située au 95 rue de Sèvres dans le 6ᵉ arrondissement de Paris (métro Vaneau, ligne 10).

Sous la direction du Protopsaltis Goce Sekuloski, trois ensembles vocaux se produiront : le chœur « Sveta Petka » (Sainte Parascève) de Prilep en Macédoine du Nord, l’ensemble vocal « Pelagonitisa » également de Prilep, et le chœur Saint-Justin de Tchélié de la paroisse orthodoxe serbe Sainte-Parascève de Bondy.

Programme de la soirée :

La première partie sera consacrée au chant byzantin authentique avec des hymnes de saint Jean Koukouzélis et Jean Klada, des hymnes liturgiques et des stichères de la période pascale, dans la tradition du chant orthodoxe byzantin.

La deuxième partie présentera de la polyphonie sacrée (SATB) avec des œuvres de Palestrina et William Byrd, ainsi que des compositeurs slaves : Atanas Badev, Stevan Mokranjac, K. Makedonski et G. Sekuloski.

La troisième partie mettra à l’honneur les chants traditionnels macédoniens, notamment « Vena », « Snošti si dojdov od gurbeth majko », « Na Struga dukan da imam » et « Ja izlezi stara majko ».

L’entrée est libre avec participation aux frais.