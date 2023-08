Concerts : « les voix orthodoxes de varsovie - un soir à varsovie »

Tournée en France de l’ensemble vocal masculin « Katapetasma » de Varsovie.



Le chœur, composé de sept chanteurs orthodoxes (Église Orthodoxe autocéphale de Pologne), donne 19 concerts dans différentes villes de France entre le 6 et le 27 août 2023 (voir l’affiche-ci-dessous).



Le dimanche 13 août au matin (9h30), l’ensemble « Katapetasma » chantera la Divine Liturgie en la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky de Paris (12 rue Daru, 75008). L’entrée est gratuite. Une collecte sera proposée en fin de concert.



Juste après la Liturgie, le chœur donnera un petit concert au caractère exceptionnel : mettre en valeur les liens historiques et spirituels qui lient l’Église autocéphale de Pologne et l’Archevêché des églises orthodoxes de traditions russes en Europe occidentale.



Ce concert sera dédié en premier lieu à la mémoire du métropolite Euloge Georgievski, qui a débuté son ministère épiscopal à Chełm, ville se située aujourd’hui en Pologne, et à son ami et confrère Denis Waledynski, qui fut d’abord évêque de Krements (Ukraine), puis devint le premier métropolite de Varsovie, à la tête de l’Église autocéphale orthodoxe de Pologne.

Les deux hiérarques visionnaires ont consacré leur vie à l’organisation de la vie ecclésiale en Europe occidentale entre deux guerres.



Aussi, l’ensemble vocal dédie ce concert à l’un des plus grands chefs de chœur de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky de Paris et sans doute de toute l’émigration russe : Eugène Evetz et à sa famille.



Né à Dubiny, petit village de l’est de la Pologne, puis formé au Conservatoire de Varsovie, Eugène Evetz a été un illustre représentant de la tradition chorale de l’Église orthodoxe de Pologne et plus particulièrement du monastère Saint-Onuphre de Jableczna avant d’émigrer au Maroc puis à Paris où il fut nommé au début des années 1960 chef de chœur de la cathédrale russe de Paris.



Enfin, le concert sera dédié à tous les fils et filles de l’Église orthodoxe de Pologne qui ont servi et qui servent encore l’Archevêché des églises de tradition russe en Europe occidentale.



Ensemble vocal masculin « Katapetasma » : direction Lukasz Hajduczenia.



Le même dimanche 13 août l’ensemble se produira à 16h00 à l’église Saint-Louis-en-l’Isle de Paris avec un autre répertoire.