Concours international de photographies : « Sainte-Sophie. Les églises de la Sagesse de Dieu dans l’histoire et dans le monde »

L’Assemblée interparlementaire de l’orthodoxie (A.I.O.) organise le troisième concours de photocopies consécutif et invite toutes les parties intéressées à y participer. Le nouveau concours de photographie est organisé sur proposition de la Commission de la culture du secrétariat international de l’A.I.O. dans le cadre de la préservation et de la promotion de la culture chrétienne orthodoxe et en collaboration avec le site web OrthPhoto.net. Orthodoxie.com est partenaire média de ce concours

Le but du concours est de mettre en évidence le concept de « Sagesse de Dieu » dans le monde moderne et de mettre en valeur les églises qui ont été construits en son honneur depuis des siècles.

L’église de la Sainte Sagesse de Dieu dans la ville des villes, Constantinople, la « Grande Église », le « Grand monastère », est un monument unique à caractère universel qui « appartient à l’humanité et au patrimoine culturel mondial ».

Sainte-Sophie de Constantinople a été le modèle qui a été suivi pour la construction de centaines d’églises jusqu’à aujourd’hui, dans le monde orthodoxe, dédiées à la Sagesse de Dieu.

Les prix du concours

Les prix suivants sont annoncés pour les gagnants du concours :

Le concours a deux nominations comme mentionné dans la section « Les nominations du concours ».

Grand Prix : 500 euros

1er prix 300 euros

2ème prix 200 euros

3ème prix 100 euros

Mention honorifique : Albums (le nombre de rapports d’honneur sera décidé par les juges)

