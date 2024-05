Conférence de Bertrand Vergely « La paix de l’âme » lundi 27 mai

La prochaines conférence de Bertrand Vergely « La paix de l’âme » aura lieu le lundi 27 mai à 18h30 dans les locaux de la paroisse roumaine des Saints-Archanges (9 rue de Beauvais, Paris 75005 Paris). Entrée payante: 20 € (pas de carte bancaire). Pour plus d’informations: 06 17 86 32 96. Vous pouvez regarder en ligne : la première série de conférences, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième, la huitième, la neuvième série, la dixième série et l’onzième. Pour consulter les conférences à venir, cliquez

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.