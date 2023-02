Conférence de Bertrand Vergely : « Le Royaume » – 20 février 2023

La semaine dernière, le diocèse de Chicago et du Midwest de l’Église orthodoxe en Amérique a organisé une conférence consacrée à l’évangélisation des peuples dakotas [les Sioux] Plus de 30 fidèles et membres du clergé de l’Église orthodoxe en Amérique et des Églises serbe et antiochienne ont assisté à la conférence, intitulée « Les Dakotas sont-ils un champ prêt pour la récolte ? Trouver une vision stratégique pour l’évangélisation des Dakotas » à

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.