Une conférence de trois jours sur la paix s’est tenue à Paris par la Conférence des Églises européennes (CEC) du 10 au 12 septembre. La conférence se tient dans le cadre du 60e anniversaire de la création de la CEC et du 100e anniversaire de la Conférence de paix de Paris en 1919.

La Conférence de paix de Paris était un sommet multinational organisé par les forces alliées victorieuses et les États-Unis à la fin de la Première Guerre mondiale, afin d’établir un lien entre les nations à l’échelle du monde, par le biais de la Société des nations, et d’autre part, de négocier les conditions de paix entre ces nations et les pays vaincus.

Son Éminence, le métropolite Emmanuel de France, en sa qualité de président du Conseil d’Églises chrétiennes en France, a prononcé une allocution au cours de l’ouverture de la conférence, présentant un premier exposé sur le sujet. Il a notamment déclaré : « En diplomatie, comme en politique, il n’y a généralement pas de place pour l’humanité et la solidarité. Lorsque cela se produit, certaines réactions mènent à la catastrophe, au racisme, à l’isolement et à de nouvelles guerres. L’amour et la charité doivent être les principes de base de nos actions. La politique et les sciences sont conçues pour servir l’humanité, non pour isoler les gens, les conduire à leur extinction par la violence, le génocide, la discrimination et la guerre. » Le métropolite Emmanuel a notamment souligné : « Sur la base de notre foi chrétienne, nous œuvrons pour une Europe humaine et socialement consciente, en faveur des droits l’homme, ainsi que des valeurs de paix, de justice, de liberté, de tolérance et de solidarité. De même, nous insistons sur le respect de la vie, la valeur du mariage et de la famille, le soutien aux pauvres, le pardon et la compassion. »

